Afectacions al trànsit aquest cap de setmana per la cursa solidària Herois per l'Alzheimer

Actualitzada 18/04/2018 a les 10:46

Alguns carrers de Reus tindran afectacions al trànsit, aquest cap de setmana, amb motiu de la cursa solidària Herois per l’Alzheimer. La circulació de vehicles estarà prohibida en tot el recorregut quan passin els corredors, així com als carrers adjacents. L’inici de la carrera està prevista per les 11h del diumenge 22 d’abril. L’estacionament també hi estarà prohibit entre les 20h de dissabte i les 15h de diumenge.El recorregut de la cursa és el següent: avinguda Sant Jordi, plaça Pompeu Fabra, carrer Gaudí, carrer de General Moragues, plaça Llibertat, avinguda Prat de la Riba, avinguda President Companys, carrer Sant Joan, plaça Prim, tomb de ravals, carrer Salvador Espriu, plaça Llibertat, avinguda Sant Jordi, i plaça de l'Univers.