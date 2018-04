Pellicer du el despatx a Mas Abelló i atén a queixes d'arbrat i via pública

Durant quatre hores, en la primera sessió del projecte ‘Dilluns amb l’alcalde’, va seure amb una vintena de veïns que «rebran respostes individualitzades»

«Hauria de saber el que passa»

Una vintena de veïns de la zona van acudir ahir al Centre Cívic de Mas Abelló per entrevistar-se amb Carles Pellicer en la primera edició dels Dilluns amb l’alcalde, un marge de quatre hores en què Pellicer va traslladar el seu despatx al barri i va rebre «sense cita prèvia i sense filtres» qualsevol que s’hi volgués acostar per tractar temes vinculats al dia a dia d’aquest àmbit de la ciutat o altres problemàtiques. Tot i que el projecte, que s’estrenava ahir, va desplegar la primera sessió a porta tancada i sense premsa, fonts municipals explicaven en acabar la ronda de trobades que la major part de les consultes van tenir a veure amb qüestions relacionades amb via pública i arbrat.El batlle, detallaven les mateixes fonts, «les ha escoltat i ha pres nota». En els casos corresponents, «ha generat incidències a la Guàrdia Urbana perquè hi pugui actuar» i en diferents temes sobre serveis que pugui prestar l’Ajuntament, «s’analitzarà si es poden gestionar i de quina manera». L’equip d’alcaldia «ha agafat les dades de les persones que hi han acudit, que han tingut una conversa directa asseguts a una taula amb l’alcalde» i, al llarg dels propers dies, aquestes «rebran respostes individualitzades» sobre les qüestions traslladades a Pellicer. L’inici dels Dilluns amb l’alcalde deixa un «balanç força positiu» tot i que, segons precisaven fonts municipals, de cara a les properes sessions a realitzar s’intentarà fer una major difusió per incrementar l’afluència de veïns perquè «la idea és aprofitar-ho al màxim i que hi pugui venir com més gent millor». Des de l’Ajuntament de Reus incidien ahir en què el projecte «suposa un avanç en la voluntat de proximitat» amb la ciutadania i ajuda «a conèixer i tractar els temes de primera mà». L’alcalde estarà el 7 de maig al Centre Cívic Mestral, el 21 de maig al Centre Cívic Migjorn, el 4 de juny al Centre Cívic Ponent, el 18 de juny al Centre Cívic Llevant i el 2 de juliol al Centre Cívic del Carme.Des de l’Associació de Veïns I de Maig, propera a Mas Abelló però que no arriba a abraçar aquesta àrea, lamentaven ahir «que no se’ns ha avisat que l’alcalde hi baixaria i, quan ho hem sabut, al mateix matí ja era massa tard perquè molt es poguessin animar a anar al Centre Cívic». El president de l’entitat, Eduardo Navas, valorava la proposta de Pellicer tot i que «coincideix amb que aviat hi haurà eleccions i segurament hi tingui a veure». Navas opinava que «a més de rebre els veïns que li vulguin explicar, l’alcalde hauria de saber per ell mateix quins són els problemes que hi ha aquí, i solucionar-los».