Els robots poden jugar a futbol?

La V Fira Tastet de Ciència celebrada a Reus acosta l’experiència científica als petits

Actualitzada 16/04/2018 a les 19:21

Com es formen els colors secundaris? Es poden aprendre matemàtiques amb els jocs de taula? Els robots poden marcar gols?Més d’un centenar de nens i nenes van poder trobar la resposta a aquestes i altres preguntes en el marc de la Fira Tastet de Ciència, un certamen que es va celebrar a La Fira Centre Comercial el passat 14 d’abril i que té com a finalitat esdevenir un espai de divulgació científica per als nens i joves del territori.La fira, que enguany arriba a la cinquena edició, persegueix tres grans objectius. D’una banda, divulgar, per part d’alumnat i professorat, experiències de referència científiques, matemàtiques i tecnològiques. En segon lloc, fomentar la competència comunicativa de l’alumnat dels centres educatius basada en el coneixement de les ciències. I, finalment, despertar vocacions científiques per tal de facilitat l’orientació professional. Per tot això, el certamen s’adreça a alumnes i docents dels centres educatius dels Serveis Territorials de Tarragona, així com a divulgadors científics d’entitats i institucions.La Fira es va celebrar a la plaça de l’Univers de la Fira Centre Comercial, i tot i la pluja, va comptar amb centenars de participants i visitants. Hi van intervenir alumnes i docents de divuit centres educatius de la demarcació (Vila-seca, Tarragona, l’Arboç, les Borges del Camp, Mont-roig del Camp, la Selva del Camp i Reus), que van mostrar en públic les experiències científiques que treballen a les aules i als laboratoris. També hi van participar divulgadors de vuit entitats i institucions de la zona, que van oferir prop de seixanta tallers de diferents àmbits de la ciència. Entre els divulgadors hi va haver la URV, que hi va participar a través de la facultat de Química, amb el taller Química a la vida quotidiana; la facultat d’Enologia, amb el taller Estimulació dels sentits: vista, olfacte i gust, i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE), que també va estar present a la fira amb el taller Els robots poden jugar a futbol?, una activitat amb robots que es podien moure gràcies a la informació que rebien els seus sensors.A més dels divulgadors provinents de la docència, la fira també va acollir professionals de l’empresa privada. És el cas, per exemple, de BASF, que a través del seu programa Kids’ Lab, va explicar als nens i nenes de fins a 12 anys els secrets dels colors amb el taller Arc de sant Martí en una ampolla.Una novetat d’aquest any ha estat la incorporació d’un espai per tal que els alumnes de Batxillerat presentessin els seus treballs de recerca. D’altra banda, la setmana prèvia es van realitzar diversos monòlegs científics, rutes pedagògiques i tallers de ciències.El certamen està organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics del Baix Camp, que donarà continuïtat a la divulgació d’experiències de referència publicant-les al bolg de la Fira Tastet de Ciència del Servei Educatiu del Baix Camp.