Els reusencs tenen una cita al maig amb la fira Velèctric

Actualitzada 17/04/2018 a les 17:51

L’Ajuntament de Reus referma la seva aposta pel vehicle elèctic, i la regidoria de Medi Ambient i Ocupació torna a organitzar enguany el Velèctric, la fira ja consolidada del vehicle híbrid i elèctric, que aquest 2018 arriba a la seva tercera edició. L’Ajuntament i els concessionaris de cotxes tornen a sumar esforços per acostar els vehicles elèctrics a la ciutadania. La mostra es durà a terme a la plaça Llibertat els dies 25 i 26 de maig, en el marc de les accions que l’Ajuntament desenvolupa per promoure la mobilitat sostenible a la ciutat.Velèctric reunirà la majoria de les marques representades pels concessionaris de la demarcació de Tarragona, així com altres expositors vinculats a la mobilitat sostenible en tots els formats: motocicletes, patinets, bicicletes, vehicles etc…Els visitants podran provar diferents modalitats de vehicles elèctrics, i alhora informar-se sobre els seus avantatges. En aquest sentit, Velèctric comptarà també amb un espai per xerrades dirigides al públic i un espai amb activitats infantils.La iniciativa pretén donar a conèixer les possibilitats i els avenços tecnològics dels vehicles amb energies alternatives al carburant fòssil i que no emeten gasos contaminants i C02, ni sorolls mentre circulen.El Velèctric estarà obert el divendres, de 17:30 a 21:00h, i dissabte de 10:30 a 14:00 i de 18:00 a 21:00h. La inauguració oficial serà el divendres a les 19.00h.