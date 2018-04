El jutge d'Innova arxiva el cas a 37 dels 47 metges imputats per les pròtesis de Traiber

Segueixen imputats una desena de cirurgians i tres directius de la companyia

Actualitzada 17/04/2018 a les 12:32

El jutge que investiga l'ús de pròtesis caducades i en mal estat de Traiber en hospitals catalans ha arxivat la causa a 37 metges i 10 d'empleats de l'empresa, amb la qual cosa segueixen imputats una desena de cirurgians i tres directius de la companyia.En el seu acte, el titular del jutjat d'instrucció número 3 de Reus acorda l'arxiu provisional de la causa als 37 metges els noms dels quals figuraven en les fitxes comercials de Traiber, en entendre que no hi ha indicis que cobressin comissions il·legals de la companyia ni que arribessin a col·locar les pròtesis defectuoses.En l'anomenat cas Innova, el jutge investiga una presumpta trama de corrupció perquè metges d'hospitals catalans col·loquessin pròtesis en mal estat de Traiber, a canvi d'una comissió, així com suposades pressions de membres de l'equip de govern de Reus, de CiU, perquè les comprés l'Hospital de Sant Joan del municipi.El jutge ha pres declaració com a investigats a 47 cirurgians els noms dels quals van ser trobats en documentació confiscada a Traiber, però, després d'escoltar les seves explicacions, ha conclòs que figuraven en les fitxes de la fabricant de pròtesis perquè aquesta tenia la intenció de contactar amb ells i «potser oferir-los comissions» per col·locar les peces defectuoses.Segons l'opinió de l'instructor, «és lògic pensar que els responsables de Traiber intentaven posar en marxa una estratègia comercial agressiva (moltes vegades amb aparença delictiva) al final de la seva vida empresarial», atès que «la realitat del mercat l'havia situat com una empresa obsoleta i sense rellevància al circuit ortopèdic».El jutge ha arxivat també la causa per a una desena d'empleats de Traiber -tècnics, operaris, secretàries, enginyers i una directora comercial-, en concloure que cap d'ells tenia «capacitat real en la presa de decisions en l'empresa» i per la falta d'indicis que coneguessin «la dinàmica delictiva» que havia posat en marxa la companyia per «falsificar etiquetes i redistribuir pròtesis en mal estat».Per contra, la causa es manté oberta contra tres responsables de la companyia, entre ells dos coordinadors tècnics i un secretari de direcció, així com contra una desena de metges sobre els que segueixen «vigents» els indicis que presumptament els relacionen amb la trama corrupta.En el seu acte, el jutge carrega contra els escrits que les defenses d'alguns dels metges imputats li van dirigir per demanar-li que arxivés la causa contra ells, d'acord amb el seu «prestigi» professional.«Un jutge mai ha de prendre aquestes decisions basant-se en conceptes tan eteris (i de tan poca justícia material) com el prestigi d'un investigat, perquè tots i cadascun dels investigats que passen pel jutjat (i per tots els del territori nacional) tenen el mateix prestigi», proclama el magistrat.En aquesta línia, el jutge apunta en el seu acte que «espera que els metges que han sol·licitat el sobreseïment per qüestions de prestigi i reputació no distingeixin als seus pacients per aquestes mateixes raons de prestigi i reputació i els tractin a tots per igual».Respecte a les crítiques de les defenses pel temps en que la causa ha estat paralitzada, el jutge lamenta que «el macroprocés Innova ha vingut definint la realitat» del seu jutjat i «hipotecat el seu normal funcionament».En aquest sentit, recorda el magistrat que des de febrer del 2017 no té reforç, «davant l'escassetat recalcitrant de recursos per l'administració de justícia», i es queixa que, a més de la causa d'Innova, té entre mans 545 diligències més en tràmit, així com 89 judicis de delictes lleus