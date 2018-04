El Cafè de Reus posa en marxa el rentat de cara per la reobertura

Al local, sobre el qual l’Ajuntament va aprovar un any sense ingressar lloguer per compensar una reforma de 100.000 euros, avancen les feines de neteja

Actualitzada 16/04/2018 a les 21:10

L’estat de conservació

El local del Cafè de Reus es troba, des de la setmana passada, immers en feines de neteja per començar a preparar la seva reinauguració. Els treballs en aquest sentit són el preàmbul de la intervenció que viurà l’establiment abans d’oferir servei i que implicarà «una remodelació interior, un rentat de cara integral» per tornar a presentar-se al públic «amb una barra de pintxos, cerveses, copes de vi i tapes», explicava fa algunes setmanes Joan Urgellès. El xef i l’Espai Prioral volen obrir portes als baixos ubicats al carrer Metge Fortuny en un parell de mesos.En el ple del passat 6 de març, el vot favorable del grup municipal del PSC va servir per aprovar, a proposta del govern i tot i el «no» de Ciutadans, CUP i PP, una modificació de les condicions del traspàs del contracte d’arrendament del local, ubicat al mateix edifici de l’Ajuntament i que és de propietat municipal.El tràmit facilitarà, tal com concretava el regidor d’Hisenda, Joaquim Enrech, al nou llogater que té la forma d’aquesta aliança entre l’Espai Prioral i el xef Joan Urgellès, un any de carència en el pagament del lloguer, el qual xifra la quota mensual en 2.177 euros. El contracte tindrà una durada de 10 anys i la possibilitat d’una pròrroga de 6. En total, entre mensualitats pendents i aquest primer any de moratòria, l’Ajuntament deixarà d’ingressar prop de 44.000 euros per propiciar la reobertura del negoci. El Cafè de Reus està tancat des de fa prop d’un any, després que l’anterior llogater abaixés la persiana en no poder fer front als pagaments i havent acumulat un deute amb l’Ajuntament de 30.000 euros. Les reformes a les instal·lacions, el xef Joan Urgellès i l’Espai Prioral les han concretat en 100.000 euros, una xifra «necessària» per tornar l’establiment a l’activitat.En aquest sentit, Enrech precisava en el transcurs del ple que «el sol·licitant del traspàs no va poder donar compliment a les condicions –inicials– perquè, en entrar al local, l’estat de conservació i antiguitat exigia obres de major envergadura i inversió». És per pal·liar el desemborsament que el futur llogater «va demanar que se li compensés amb una carència mentre es realitzaven les obres».La proposta va ser criticada pel portaveu del grup municipal del PP, Sebastià Domènech, que lamentava que «12 mesos més de moratòria en lloguer, junt amb els que ja no s’han cobrat, són 21 mesos. A 2.100 euros, parlem de 44.000 euros que no es pagaran quan ens presenten una inversió de 100.000». El portaveu de Ciutadans Juan Carlos Sánchez, apuntava al ple que «hi ha marge per negociació i és important que no generem greuges amb la resta». Des de la CUP, el regidor Xavier Angelergues demanava «que es posi fi al capitalisme d’amiguets». En cas que aquest traspàs del contracte d’arrendament del local del Cafè de Reus no es consumés, la llicència actual es perdria i, amb ella, la possibilitat que l’espai pogués operar de nou com a un establiment de restauració. En aquest sentit, l’alcalde Carles Pellicer recordava que «l’operació ha estat avalada per secretaria i intervenció» i deia que «com a govern, no podem perdre el Cafè de Reus perquè és un establiment emblemàtic que dóna veu a la ciutat». Per la seva banda, el portaveu socialista Andreu Martín deia que «no veiem inconvenient que continuï l’activitat de restauració».