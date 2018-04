L'ecografia evita punxades de més als pacients d'Urgències i Oncologia

El Sant Joan acull un curs d’aquesta tècnica, no invasiva i útil en nadons i avis, aplicada a infermeria

Actualitzada 15/04/2018 a les 21:07

Col·locació de catèters

L’Hospital Sant Joan de Reus s’ha afegit a l’ús de l’ecografia, una tècnica «no invasiva, que es pot fer servir en nadons i ancians i que permet visualitzar l’entramat vascular», per «evitar punxar a cegues» en la col·locació de vies a pacients on l’accés venós és complicat: nens amb febre, persones grans que estan deshidratades i persones amb obesitat, entre altres. Aquest sistema, pel qual «vam començar a formar-nos fa tres o quatre anys», s’està aplicant ja a Urgències, explica la infermera d’aquest servei Vanesa López. També s’empra, però, en àrees com Oncologia i relacionada amb els PIC, els catèters centrals l’extrem dels quals acaba a tocar del cor.Amb l’ecografia, «guanyem un plus en la cerca d’accés venós que normalment no trobem palpant i que així podem veure». Tot i que ara «l’estem intentant introduir, i som unes cinc persones formades», cap a l’estiu «començarem a aplicar-la forma habitual». La intenció és formar el 100% del personal d’Urgències en aquesta tècnica que estalvia punxades als pacients. Un 10% dels malalts que acudeixen al servei d’Urgències tenen un accés venós perifèric que és dificultós. En aquests casos, «a més d’evitar punxades, evita que el pacient es posi nerviós i que el professional hi empri més temps».Amb el recurs de l’ecografia, «el primer que fem és definir l’accés venós difícil, a través d’una escala preestablerta, que contempla tres supòsits: un accés que costa més de 30 minuts, tres intents que no aconsegueixen via o no es veu ni palpa via. En qualsevol d’ells, la faríem servir per evitar punxar el pacient a cegues», afegeix López. Un estudi fet per personal del centre, especialitzat en la punció perifèrica dificultosa a Pediatria i a Urgències «apunta que, amb l’ecògraf, tenim èxit al primer o segon intent».L’ecografia també és útil al Sant Joan en Oncologia, tal com concreta la infermera María Teresa Parejo, que explica que «vam començar a fer servir el PIC, que és un catèter central però que té accés per vena perifèrica, perquè vèiem que els pacients d’Oncologia tenien molt mal accés venós i que, amb els tractaments, encara es tornava pitjor». A Itàlia, «el PIC es col·locava per ecografia i així, vam veure que al 100% dels pacients que venien se’ls hi podia posar el catèter central, amb tots els beneficis que això comporta per al seu dia a dia».L’Hospital va acollir el 7 de març el I curs de l’aplicació de les tècniques ecogràfiques als processos d’infermeria, de cinc hores de durada, i en realitzarà una segona convocatòria el proper 23 de maig. Les inscripcions estan obertes amb 20 places.