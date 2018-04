L'Ajuntament adjudica la redacció del polèmic contracte de la brossa

La inversió, de 99.700 euros amb IVA, inclou la supervisió de l’empresa que assumeixi la neteja a Reus a partir de l’1 de gener

Actualitzada 15/04/2018 a les 21:03

El darrer plec es va fer l’any 2009

«Costa com Yerri Mina al Barça»

L’Ajuntament ha adjudicat, per un import de 82.382 euros més IVA, la redacció del plec de prescripcions tècniques i el seguiment del contracte de la brossa que reemplaci a partir del 31 de desembre l’actual, en mans de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). El procediment ha arrossegat polèmica per la relació amb una de les línies vermelles que van distanciar govern i CUP en la votació dels pressupostos municipals 2018. I per haver estat diana de crítiques del grup municipal que encapçala Marta Llorens en la seva aposta per la municipalització del servei de la brossa, donat que afegirà prop de 99.700 euros (IVA inclòs) al futur nou contracte a partir de l’1 de gener de l’any vinent. Fins a 5 empreses, entre elles una UTE, havien concorregut al concurs, el qual ha guanyat la barcelonina Business Strengths Engineering SL.Amb data del 14 de març i fet públic aquest divendres, el tràmit es correspon amb una partida prevista dins els pressupostos que hi reservava prop de 116.000 euros dels 1,4 milions del capítol dels ingressos excepcionals procedents de la regularització cadastral del Ministeri d’Hisenda i de la devolució d’IVA de Sirusa. La previsió de comptes 2018 va quedar definitivament aprovada el passat 3 d’abril en tancar-se el període d’al·legacions sense que se n’hagués presentat cap, en la segona i darrera oportunitat que l’alcalde Carles Pellicer s’ha sotmès a una qüestió de confiança en aquest mandat.La licitació preveu una durada dels treballs de 12 mesos, fins al març del 2019, amb possibilitat de pròrroga per un màxim de 6 mes. El darrer plec de prescripcions tècniques per al contracte de la brossa es va redactar al 2009, en el marc del procediment que va acabar amb l’adjudicació del servei de la brossa a FCC. Al 2011 es va acordar que el contracte amb l’empresa, que hauria d’haver finalitzat inicialment el 31 de desembre del 2017, ho fes a finals del 2018.Les feines que ara s’adjudiquen inclouen l’anàlisi de la neteja viària, la recollida domiciliària, la recollida comercial, serveis de les deixalleries, servei de recollida i tractament de residus voluminosos i manteniment i buidat de papereres. També la realització de l’estratègia d’inversions amb renovació d’equipaments, la millora del control de l’execució de la prestació del servei mitjançant mitjans humans i tecnològics, la millora del parc de contenidors i la proposta d’implementació de nous blocs de contenidors soterrats, i l’adaptació a les tendències smart city.Pel que fa al calendari, que és orientatiu, entre el 2017 i el 2018 l’adjudicació contempla el traçat de les línies estratègiques i actuacions a incorporar al plec del futur nou contracte de la brossa, la participació en fires i congressos del sector per identificar innovacions en la prestació del servei i la redacció del ple. El 2018 se centra en l’anàlisi de les ofertes que s’hi presentin i en l’elaboració d’informes durant aquest procés, i en el seguiment a la concessionària que de tot plegat resulti.Des de finals de l’any 2016, almenys dos fabricants proven illes de contenidors de la brossa a la ciutat de cara al nou contracte. El primer dels tests l’integren cinc contenidors col·locats al carrer Sant Joan, un per a cada fracció de recollida selectiva i amb propietats que eviten la combustió ràpida, cedits sense cost per part de Formato Verde des de fa any i mig. L’altre, iniciat tres mesos més tard, disposa de cinc contenidors més cedits igualment de manera gratuïta per Ros Roca, a l’avinguda Sant Jordi i que hi seran durant dos anys.El ple va aprovar, el 9 d’abril, un increment del preu en el contracte de la brossa corresponent a l’IPC per al 2018 «en la fórmula que contempla el plec: el 85% de la variació del preu del consum entre el desembre del 2016 i del 2017», tal com detallava el regidor d’Hisenda, Joaquim Enrech. L’únic grup municipal que hi va votar en contra va ser el de la CUP, impulsor de la campanya La brossa fa pudor i que valorava, en paraules del regidor Xavier Angelergues, que «anualment la brossa costa 12 milions d’euros. Maradona, al seu dia, va costar 7,2 milions. Enguany, Yerri Mina, al Barça li ha costat aquests 12 milions. És una animalada».