Enxampen un conductor a Reus que sextuplicava la taxa d'alcoholèmia permesa

La Guàrdia Urbana ha instruït diligències judicials a un total de tres conductors aquest cap de setmana

Actualitzada 16/04/2018 a les 10:36

La Guàrdia de Reus ha instruït diligències penals a un conductor de 53 anys i veí de la Selva del Camp per conduir multiplicant per sis la taxa d’alcoholèmia permesa. L’home, que conduïa un Volkswagen Passat, va ser enxampat circulant begut, aquest dissabte 14 d’abril quan passaven 17 minuts de les 9 del vespre, a l’avinguda Falset amb el carrer Rovira i Virgili. L’home va donar un resultat positiu de 1,47mg/l d'alcohol en aire espirat a la prova d'alcoholèmia, motiu pel qual se li van instruir diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit.Agents del cos també van instruir diligències judicials a dos conductors més durant el mateix dissabte. Per una banda, es van instruir diligències judicials a un conductor de 42 anys i veí de Cambrils per un delicte contra la seguretat del trànsit, ja que va donar un resultat positiu de 0,89 mg/l d'aire espirat en la prova d’alcoholèmia que se li va practicar. Per altra banda, també es van instruir diligències a un reusenc de 41 anys per delictes contra la seguretat del trànsit, conducció temerària i resistència, desobediència a agents de l’autoritat. El conductor, va ser detingut i posteriorment traslladat al cos de Mossos d’Esquadra.