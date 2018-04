El TDC ratifica l'exculpació de l'exalcalde de Reus pel cas Innova

Josep Prat haurà d'indemnitzar l'Ajuntament amb poc més de 900.000 euros

Actualitzada 16/04/2018 a les 19:59

El Tribunal de Comptes (TDC) ha ratificat l'exculpació de l'exalcalde de Reus (Baix Camp) Lluís Miquel Pérez (PSC) en el cas Innova, encara que obliga a pagar les costes a l'actual consistori, segons la sentència a la qual ha tingut accés Efe.El TDC també ratifica que Josep Prat, exdirector general d'Innova -grup d'empreses municipals ara anomenat Reus Serveis Municipals-, ha d'indemnitzar l'Ajuntament de Reus amb poc més de 900.000 euros.Es tracta de l'import que van cobrar l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector general del CatSalut, Carles Manté, per assessorar en la construcció del nou hospital de Sant Joan de Reus.Cap dels dos va justificar prou, segons el parer del tribunal, els treballs realitzats pels que Batesteza va cobrar 380.000 euros i Manté 720.000 gràcies al vistiplau de Prat.El jutjat número 3 de Reus també investiga aquests fets per la via penal i manté en la causa Prat, Batesteza, Manté; l'exalcalde i diversos regidors del mandat 2007-2011 pels presumptes delictes de malversació i blanqueig de capitals.