Recollida d'aliments en el Dia de la Comunitat de Pokémon GO

Els usuaris del joc organitzen un acte avui al parc de Sant Jordi

Actualitzada 15/04/2018 a les 13:52

Els jugadors de Pokémon GO de Reus han organitzat, per avui, una recollida d’aliments que cediran a Càritas. Albert Bonet, un dels administradors de la comunitat reusenca d’aquest popular joc per a telèfons mòbils, explica que aprofitaran un esdeveniment especial de la plataforma per dur a terme aquest acte solidari: «Una vegada al mes, l’empresa creadora de Pokémon GO organitza el Dia de la Comunitat, en el qual, durant tres hores, apareixen Pokémons especials que són molt difícils de trobar», detalla.Bonet assegura que és la primera ocasió en la qual posen en marxa aquesta idea, que «va sorgir per poder fer alguna cosa per ajudar a la societat aprofitant el Dia de la Comunitat». Així, l’objectiu dels jugadors de Pokémon GO és que, coincidint amb aquest esdeveniment del joc, «s’organitzin més actes solidaris, un cada mes». Bonet defensa que aquesta primera recollida d’aliments servirà «de prova» per anar prenent contacte amb d’altres entitats i l’Ajuntament.Des de les onze del matí fins les dues del migdia, els jugadors de Pokémon GO es citaran al parc de Sant Jordi. Ells seran els primers en portar aliments, tot i que animen la resta de reusencs i reusenques a participar: «Normalment, en els Dies de la Comunitat, som entre 150 i 200 jugadors, però està obert a què tothom pugui portar alguna cosa», explica Albert Bonet.Una vegada finalitzi la cita del joc, «ens organitzarem els jugadors per portar el que recaptem a Càritas», detalla Bonet.