Llauradó, Martín i Rubio aspiraran a ser candidats a les municipals

ERC fa primàries, el PSC hi anirà si hi ha més noms i Cervera no repeteix

Actualitzada 15/04/2018 a les 16:08

Ciutadans i el PP

Un màxim de dos cops

Alguns dels partits polítics amb representació a l’Ajuntament de Reus ja han iniciat el camí cap a les eleccions del 2019. ERC va anunciar un procès de primàries obertes a tothom del qual en sortirà el cap de llista, que serà escollit en l’assemblea que el grup republicà celebrarà el pròxim dijous 26 d’abril a la seva seu. Tot i que encara no ha presentat formalment candidatura, el transcurs natural de les coses apunta que la portaveu, Noemí Llauradó, farà efectiu finalment el tràmit i concorrerà a les primàries.Un altre grup que, probablement, recorrerà també al mecanisme de les primàries és el PSC. Andreu Martín, actual portaveu, deixava entreveure que «em veig amb cor de repetir, però la decisió encara no està presa i, per respecte, no vull assegurar res». El PSC celebrarà una assemblea el pròxim 24 d’abril, data en la qual ja es coneixerà si hi ha alguna candidatura per encapçalar la llista per a les eleccions municipals. En els municipis de més de 100.000 habitats «hi ha d’haver primàries si hi ha més d’un candidat». Els socialistes tindran, llavors, fins l’agost per presentar les candidatures i la petició de primàries a la Comissió Executiva de la Federació del Camp. La intenció és «enllestir-ho a l’estiu, si pot ser abans de Sant Pere».El futur de la CUP també es decidirà en l’assemblea que es convocarà aquest estiu. Els estatuts de la formació contemplen que els regidors ho poden màxim dues legislatures. En el cas dels actuals –Marta Llorens, Edgar Fernández, Mariona Quadrada, Xavier Angelergues, Oriol Ciurana i Marta Puig– tots podrien repetir a la llista de les municipals ja que només s’hi han estat una.Ni Ciutadans ni PP no han fet moviments en ferm respecte a les properes municipals. Des de la formació taronja concreten que «s’espera el programa marc, que es presenta als municipis de tota Espanya, per fer els de cada municipi» i que, les llistes es definiran «entre juliol i setembre». Ciutadans farà primàries «si hi ha candidats al número u». Pel que fa al PP, a Reus, la designació del candidat correspon a la direcció autonòmica i la resta de la llista respon a una proposta del candidat i que la junta reusenca valida. Fins al moment no s’ha fet cap pas.Pel que fa a Ara Reus, el portaveu Jordi Cervera no podrà repetir com a cap de llista perquè els estatuts de la formació no ho permeten i en compliment del compromís fet públic a l’inici de la segona legislatura, però sí que formarà part, molt probablement, de la llista. En aquest context, tot apunta que qui faria el pas endavant per rellevar-lo com a cap de llista seria Daniel Rubio. Tot plegat es decidirà el darrer trimestre del 2018.En relació al PDeCAT, l’alcalde Carles Pellicer ha manifestat públicament en diverses ocasions que tornarà a concórrer a les eleccions com a cap de llista.