Gairebé 800 persones caminen per la diabetis

La cita s'inclou en el programa Rutes Reus de caminades populars

Actualitzada 15/04/2018 a les 13:29

Prop de 800 persones han pres part de la Caminada per la Diabetis, cita organitzada per la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Reus, que s'inclou en el cicle Rutes Reus. Aquesta, tot just, era la segona caminada popular d'aquest programa, i es va haver d'ajornar el cap de setmana passat a causa de la pluja.La caminada, que unia el Mas Iglesias de la capital del Baix Camp amb la platja de la Pineda, tenia com a objectiu conscienciar els participants sobre la diabetis, una malaltia que afecta el 25% de la població. Per això, juntament amb la col·laboració del col·lectiu d'estudiants act4health, les persones que han pres part de la cita s'han pogut realitzar controls de sucre a la sortida i l'arribada.La col·laboració del consistori reusenc amb act4health i l'Associació de Diabetis de Catalunya (ADC) també ha permès una recollida voluntària de fons. Aquests es destinaran a oferir suport a l'ADC i, en concret, al projecte de colònies que organitza per a nens i nenes que pateixen aquesta malaltia.