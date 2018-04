Gent gran i primera hora copen el bus a demanda a la urbanització Sant Joan

El veïnat celebra, quan es fa un mes des que es posés en marxa, el sistema que fa desviar la Línia 50 al carrer Francolí tres cops al dia prement un botó

«Ha estat un gran avenç»

Les persones grans que «van al metge, a l’Hospital o als mercats, o a fer qualsevol cosa que necessiten per al dia a dia al centre» són, segons valoren des de l’Associació de Veïns de la Urbanització Sant Joan, els usuaris que més beneficiats han sortit de la posada en marxa de la nova parada de bus a demanda per a la Línia 50 al carrer Francolí. Tot just un mes després de la seva instal·lació, que va materialitzar-se el passat 12 de març i que responia a una reclamació de més de 20 anys per part de les 100 famílies amb casa a la zona, «la franja on es veuen més persones esperant per agafar l’autocar, per ser a primera hora quan la gent ja es posa en marxa, és la de les 10:22h», apunta el president de l’entitat veïnal, Juan Fe.La nova parada de Reus Transport amplia el recorregut de la Línia 50 i recull passatgers a les 10:22h, les 11:22h i les 16:22h. Per pujar-hi, els usuaris han de pitjar almenys 10 minuts abans de l’hora un botó situat al mateix monòlit que els posa en contacte amb el Centre de Control Central de l’empresa municipal i els permet avisar el conductor que ha de desviar-se des de l’avinguda Marià Fortuny. En el trajecte invers, de tornada a casa, es tracta d’agafar-lo a qualsevol de les parades habituals de la Línia 50 i comunicar que volen baixar al carrer Francolí. A la zona, fins ara, només s’oferia una parada a tocar de l’escola La Vitxeta que únicament realitzava horari escolar. Amb el nou sistema, els usuaris hauran d’identificar-se en el moment de fer la trucada al botó del monòlit per evitar un mal ús del mateix. L’autocar aprofitarà el marge que deixa el carrer Francolí per fer un gir de 180 graus i recuperar la ruta ja que les dimensions de la resta de carrers del barri no permeten l’accés dels vehicles de Reus Transport.Per a Fe, la parada «representa un gran avenç sobretot, per evitar el desnivell sota el pont a tocar de La Vitxeta. De vegades, vèiem a persones de certa edat que s’hi havien d’aturar fins a dues o tres vegades i que ara estan contents perquè saben que tenen l’alternativa del bus». El desviament de la Línia 50 «s’agraeix tenint en compte que nosaltres no som un barri amb molts habitants», i «les condicions que ens han posat són molt bones perquè ens permeten tornar a qualsevol hora si s’avisa el conductor».El mecanisme del bus a demanda és molt similar al que ja s’havia implantat a la zona de Mas Carpa i a les instal·lacions del Cesda. Està pensat per parades o barris amb pocs usuaris i permet ampliar el servei sense una gran inversió, tot optimitzant els recursos d’una línia regular, en aquest cas, la Línia 50, que connecta el centre de la ciutat amb l’Aeroport de Reus i la zona del Tecnoparc. Aquesta línia regular presta servei des de les 7:25h a les 20:00h.