El Museu de Reus restaurarà 'en obert' una marededéu adormida del s. XV

Una experta hi treballarà, a partir del dia 19 d’abril durant 3 hores al dia i la seva feina es podrà veure

Iniciativa pionera a Reus

El servei de restauració del Museu de Reus intervindrà in situ, en una de les seves sales, sobre una marededéu adormida tardogòtica, anònima i considerada del segle XV, procedent de la prioral de Sant Pere. La peça, que fa 1,65 metres d’alçada i està buida per dins, elaborada en fusta de pi negre, se sotmetrà a un procés de «neteja, consolidació de la policromia original i reparació, si és que se’n troben, d’esquerdes». El museu dubta encara si l’obra consta de tres parts unides o si la peça unitària que la conformés s’hauria anat dividint en tres trossos pels efectes del pas del temps. Tothom qui vulgui, assistint a la sala de l’equipament que es troba a la plaça de la Llibertat, podrà veure com es duen a terme les fines, que es faran allà perquè era desaconsellable traslladar la peça fora de l’àmbit on es troba ubicada.A partir del 19 d’abril, s’ofereixen visites concertades per a grups escolars on, a més de fer un cop d’ull a les feines, els petits rebran també una explicació sobre tot el procediment. També s’han previst fins a tres conferències: la primera, a càrrec de Marc Ferran i Anna Miralles, serà el 17 d’abril i porta per títol La imatge reusenca de la marededéu adormida; la segona, el 26 d’abril, la pronunciarà Francesc Massip i es diu El teatre assumpcionista; i la darrera, prevista per al 8 de maig, porta per títol Goigs i tradició popular a l’entorn de la Mare de Déu d’Agost i l’oferirà Joan Roig i Montserrat. El concepte de «verge adormida» ve donat, explicava ahir el director del Museu de Reus, Marc Ferran, perquè «en aquell moment, com que és la mare de Déu, no es parlava de mort. La verge anava al cel en ànima i cos».Aquesta marededéu adormida tardogòtica va ser rescatada pel Museu de Reus «en el marc de la labor que aquest va fer per evitar la destrucció de patrimoni religiós», coincidint amb la Guerra Civil. Al segle XV, afegia Ferran, «es va posar de moda la iconografia de la Corona d’Aragó». Els treballs que ara s’iniciaran «no tenen data de finalització perquè el detall del que es necessita es va veient». Aquesta serà, amb tot, precisava el director del Museu de Reus, «la primera vegada que es fa una restauració en obert aquí». «Només amb la neteja», afegia, «la marededéu ja guanyarà moltíssim i la diferència que es podrà veure serà considerable».La restauradora Anna Miralles hi treballarà a partir del mateix 19 d’abril i des de les deu del matí fins a dos quarts de dues del migdia. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, revisava ahir de primera mà aquesta peça del fons del Museu de Reus i destacava el fet que «fa més de 20 anys que el Museu de Reus es dedica a la conservació» i que «aquesta és una proposta per donar visibilitat a una de les tasques habituals.