Vermuts de Reus creix amb tres nous vermuts

Actualitzada 12/04/2018 a les 14:26

La marca Vermut de Reus incorpora tres nous vermuts: Fot-li, Olave i Or del Camp. La suma d'aquestes tres noves marques segueixen els criteris establerts des del principi per Vermut de Reus, com estar elaborat i embotellat per algun dels productors històrics d'aquest producte, fundats a la ciutat de Reus durant els segles XIX o XX, i que continuen elaborant vermuts, mantenint les seves fórmules originals, tot seguint el mètode tradicional de producció de l'autèntic vermut de Reus.Els vermuts Fot-li, Olave i Or del Camp, amb fórmules noves adaptades a les tendències actuals, amplien les varietats de vermut que segueixen el mètode tradicional d'elaboració del vermut de Reus. En la passada edició dels premis Vinari als millors vermuts de Catalunya,, el vermut Fot-li va ser premiat al millor packaging de vermut, i el vermut Olave rojo reserva va ser reconegut com el millor vermut per a l'elaboració de còctels.La marca Vermuts de Reus estava formada inicialment pels vermuts Miró, Yzaguirre, Iris, Rofes i Cori, i impulsada per l'Agència de Promoció de Ciutat Reus Promoció.