Un jutge reconeix el dret del personal de l'hospital de Reus de cobrar el 100% del pagament per objectius del 2016

Condemna l’empresa a fer efectives les retribucions variables que s’haurien d’haver abonat el març del 2017

Actualitzada 12/04/2018 a les 15:02

Un jutge ha sentenciat a favor dels treballadors de l'hospital Sant Joan de Reus i ha reconegut el dret de la plantilla a cobrar la totalitat del pagament de les direccions per objectius del 2016.Segons ha informat el Comitè d'Empresa, el jutge ha declarat, després del judici celebrat el 17 d'octubre, el dret de tot el personal a percebre les retribucions variables per objectius (DPO) establertes als articles 56 i 57 del conveni col·lectiu d'empresa corresponents a l'exercici 2016. Aquest pagament, segons la sentència, s'hauria hagut d'abonar el març del 2017, i condemna l'empresa a fer-lo efectiu.Pel que fa a l'hospital, els serveis jurídics van rebre dimecres a la tarda la sentència i ara estudien com han de procedir.