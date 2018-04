Un ferit per arma blanca arran d'una baralla a l'avinguda Carrilet de Reus

Els Mossos d’Esquadra busquen l’autor de l’agressió, que es va produir en ple carrer

Actualitzada 12/04/2018 a les 19:02

Un home va resultar ferit per arma blanca aquest dimecres a la nit a Reus en el transcurs d’una baralla entre dues persones en ple carrer, segons han confirmat fonts dels Mossos d’Esquadra. Els fets es van produir cap a les onze de la nit quan una persona va alertar una patrulla que s’havia produït una baralla a l’interior d’un bar de l’avinguda Carrilet. Quan els agents van arribar al lloc, ja no hi quedava cap de les persones implicades.Poc després, a l’alçada del número 15 de l’avinguda de Pere el Cerimoniós, els agents van localitzar la víctima amb una ferida sagnant al cap. El SEM el va traslladar en ambulància a l’Hospital Sant Joan de Reus. Segons alguns testimonis presencials, la discussió s’hauria iniciat a l’interior del bar i s’hauria traslladat al carrer, on l’agressor hauria ferit l’altre individu amb un ganivet de grans dimensions, tipus matxet. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per esclarir els motius de l’incident i detenir-ne el presumpte autor.