Reus traurà a licitació les llicències de 25 parades del Mercat de Marxants

11/04/2018

Reus Mobilitat i Serveis traurà a licitació les autoritzacions d’ús d’un total de 25 parades del Mercat de Marxants que s’ubica en dies alterns a l’entorn del Mercat Central i del Mercat del Carrilet i que havien quedat buides. Fonts municipals concreten que, del global dels espais, fins a 23 corresponen a places de venedors ambulants al voltant del Mercat Central –15 per als dilluns i 8 per als dissabtes– i les dues restants són per al que complementa el Mercat del Carrilet els dimecres. Les mateixes fonts precisen que, a grans trets, cada dia d’activitat els marxants obren prop d’un centenar de parades a Reus i que la xifra que ara sortirà a concurs s’acostaria al 5% del volum global.Respecte al fet que aquestes 25 parades hagin quedat buides, des de l’Ajuntament apunten que la situació respon a casuístiques molt diverses i que van des de jubilacions a impagaments. L’aprovació definitiva de la licitació i el plec de clàusules per a l’atorgament de les autoritzacions passarà per Junta de Govern demà divendres dia 13 d’abril. El tràmit resulta l’avantsala de la posada en marxa del procediment.Feia entre un any i mig i dos anys que no s’obria una licitació de llicències de venda ambulant en aquests termes. La que just ara s’engegarà, amb tot, generarà una llista d’espera que servirà, previsiblement, també per nodrir futures vacants al Mercat de Marxants. El mix comercial que estableix el reglament per als mercats ambulants de Reus, segons les darreres dades fetes públiques per l’Ajuntament, és el següent: 70% de roba –que en comprèn totes les variants–, 10% calçat, 10% bijuteria i el 10% restant per a altres activitats –bosses de mà, cosmètica, estris de cuina, xurreries, espècies, plantes o música, entre altres.D’altra banda, les dues llicències de venda i l’autorització d’ús de l’espai públic que les acompanya, vinculades a parades del Mercat de Marxants que s’ubica al voltant del Mercat Central –una els dilluns i l’altra els dissabtes– i que van sortir a licitació al gener perquè es traspassaven, ja han estat adjudicades. Els moviments d’aquest tipus, tal com detallen fonts municipals, són habituals, però el tràmit es fa públic des de l’agost de l’any passat per una adaptació a la nova normativa, que estableix que «els traspassos de parades de marxants entre tercers no són lliures sinó que s’han d’adjudicar en un sorteig amb els marxants de la darrera llista d’espera o, en el seu defecte, amb qualsevol interessat que es presenti a l’oportunitat de convocatòria pública».En detall, la primera d’aquestes dues llicències es correspon amb un permís per comercialitzar productes els dilluns en una parada de 9 metres de llargada i amb 15 anys de vigència, fins al 2024. La parada està ubicada a tocar de l’accés pel lateral dret del Mercat Central, al carrer Sardà i Cailà. La segona llicència era per vendre en dissabte en una parada de 12 metres i estarà vigent també fins al 2024. La Llei 18/2017 estipula que «si no hi ha cap marxant que compleixi els requisits adequats per accedir a la plaça que s’oferta, els ajuntaments han de convocar una oferta pública, detallant les característiques de la plaça i l’import sol·licitat per a la transmissió», precisen les mateixes fonts, que apunten que «si hi ha diversos interessats que compleixen les condicions per a optar a una plaça, aquesta s’ha d’adjudicar per sorteig». A finals de l’any 2016, l’Ajuntament també va adaptar el reglament de marxants al marc català.