Mercadona dona 13.500 litres de llet al Banc dels Aliments de Tarragona

La companyia ha entregat, en l'àmbit de tota Catalunya, 100.000 litres de llet sencera Hacendado als quatre bancs d’aliments

Actualitzada 12/04/2018 a les 13:20

Mercadona ha fet una donació, aquest dijous, de 13.500 litres de llet sencera de la marca pròpia Hacendado al Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona. Aquesta donació se suma a l’efectuada al Banc dels Aliments de Barcelona i continuarà els propers dies amb el repartiment als bancs dels aliments de les comarques de Lleida i de Girona fins a completar els 100.000 litres de llet que la companyia de supermercats donarà aquest any 2018.La relació entre Mercadona i la Federació Catalana de Bancs dels Aliments va iniciar-se l’any 2010 coincidint amb la campanya de recollida d’aliments bàsics en supermercats i mercats. La relació iniciada fa nou anys entre la cadena de distribució i l’entitat benèfica s’emmarca des de dues vessants: d’una banda, posar a disposició dels bancs dels aliments les botigues de Mercadona en les edicions que organitzen per a recaptar aliments; i, d’altra banda, fer una donació de producte de primera necessitat per tal que el bancs dels aliments els puguin distribuir a les persones necessitades a través d’entitats benèfiques.El president del Banc dels Aliments de Tarragona, Eusebio Alonso, ha expressat el seu agraïment a Mercadona «per la seva generositat i per les aportacions periòdiques que la cadena de supermercats realitza als bancs dels aliments». Per la seva banda, la responsable de Relacions Externes de Mercadona a Tarragona, Beatriz Feced, ha agraït al Banc dels Aliments «la col·laboració duta a terme per treballar plegats en la lluita contra la pobresa» i ha manifestat que aquesta nova donació de 13.500 litres de llet «és la nostra petita contribució per ajudar les persones més necessitades del nostre entorn».