La mesquita de Reus celebrarà l'acte del trencament del dejuni del Ramadà al barri Gaudí

El segon 'iftar' públic que organitza l'Associació dels Musulmans de Reus i Comarca tindrà lloc enguany a la plaça de la Sagrada Família

Actualitzada 12/04/2018 a les 21:54

La mesquita As-Sunnah de Reus traslladarà de nou al carrer el seu iftar, l'acte de trencament del dejuni del Ramadà, aquest 2018, després d'haver-ho fet per primera vegada l'any passat en una cita que va tenir lloc a la plaça de l'Abat Oliba, al barri Horts de Miró. L'entitat gestora de la mesquita està treballant, tal com ha anunciat a través de les xarxes socials, amb la regidoria de Participació de l'Ajuntament de Reus i la Federació d'Associacions de Veïns de Reus (FAVR) per organitzar l'esdeveniment. Enguany, l'iftar tindrà lloc al barri Gaudí, a la plaça de la Sagrada Família.Una vuitantena de persones van seure a taula en aquest iftar al carrer al 2017, organitzat per l'Associació dels Musulmans de Reus i Comarca. El menú va estar format per una sopa harira, els dolços típics de Ramadà shebakia, dàtils, pizza casolana i creps farcits de pollastre i de carn picada. L'àpat a Horts de Miró, de fet, era gratuït i obert a tots»Mitjançant esdeveniments com aquest, l'entitat que gestiona la mesquita As-Sunnah segueix en el camí d'integrar-se al teixit associatiu reusenc. El propòsit ha propiciat la participació de membres del col·lectiu, darrerament, a iniciatives de caràcter solidari, cultural o social, i una de les últimes fites va ser l'entrada al grup de treball d'infància, joves i educació del pla de desenvolupament comunitari de Sant Josep Obrer. La setmana passada, la mesquita va oferir una multitudinària conferència per ensenyar els pares a prevenir la radicalització dels seus fills.