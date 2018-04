El pla de liquidació fixa el preu del Golf Aigüesverds en 1,2 milions d'euros

El termini en què les parts poden presentar al·legacions al document acaba el 23 d’abril i el jutjat mercantil haurà de resoldre llavors si li dóna llum verda

Actualitzada 11/04/2018 a les 20:00

Si no hi ha comprador, subhasta

Una proposta damunt la taula

El pla de liquidació que l’administració concursal del Golf Aigüesverds ha presentat al jutjat mercantil número 1 de Tarragona, pendent de les al·legacions que fins el proper 23 d’abril hi poden formular les parts, fixa el preu del complex en 1,2 milions d’euros, segons concreten al Diari Més fonts properes al procediment. La rebaixa sobre la xifra inicial –que era de 2,1 milions en la darrera actualització–s’emmarca en l’inici de la fase de liquidació, la qual té lloc després que, tal com va avançar aquest rotatiu, el 22 de gener una Junta General de Creditors convocada per l’accionista majoritari no reunís el quòrum imprescindible i que quedés descartada, d’aquesta manera, la possibilitat d’haver assolit un conveni.Un cop el pla de liquidació sigui ferm, i si rep llum verda per part del jutge, s’obrirà un nou període de recepció de propostes en base a allò que la documentació que recull determini. La diligència donant trasllat del pla al jutjat mercantil té data del 29 de març, i contempla fins a 20 dies hàbils per a registrar les al·legacions. Tot i que el preu proposat podria variar en relació a aquest període, el més habitual en procediments d’aquest tipus és que el que s’acabi establint és el que determina l’administració concursal.El Golf Aigüesverds acumula prop de tres anys en concurs de creditors i, fins aquest punt, les feines de manteniment de les instal·lacions, els camps inclosos, s’han seguit duent a terme amb normalitat, i s’ha mantingut també la competició activa, tot i que no s’hi pot fer cap inversió extraordinària. La liquidació representa el pas final del procediment de manera que, si no aparegués un comprador que s’ajustés al preu d’1,2 milions d’euros, la normativa contempla una venda per lots del mateix golf. És a dir, treure el golf a subhasta.En aquest sentit, entre els creditors prioritaris –els qui tindrien preferència a l’hora de rebre l’import d’una venda si aquest no arribés per cobrir-los a tots– hi ha la Sareb i, per darrere, treballadors, Hisenda i Seguretat Social i, també, l’Ajuntament de Reus pel que fa a l’IBI. L’objectiu de la fase de liquidació passa per aconseguir el preu més elevat possible per mirar de satisfer el màxim nombre de pagaments pendents abans no es doni per tancat el concurs. Un dels inconvenients que ha frustrat hipotètiques oportunitats de venda del Golf Aigüesverds és que, sobre els terrenys que aquest ocupa, no hi ha l’opció d’edificar. Això descarta un perfil important de comprador en el tràmit en què tot plegat es troba.Arribar a l’extrem de la subhasta no satisfaria, en el mateix sentit, cap de les parts: com més baix sigui el preu de venda, serà també inferior la xifra que arribi als creditors. Anteriorment, el club de golf i els propietaris dels habitatges a l’entorn del Golf Aigüesverds, la supracomunitat de propietaris de Les Palmeres, s’havien interessat per fer-se amb la propietat del complex a tocar de casa seva i donar continuïtat al golf. Una qüestió, aquesta, que garantiria l’estatus i el valor dels seus mateixos habitatges.Al desembre del 2017, de fet, va plantejar-se una proposta que rondava el milió d’euros, amb el pagament inicial d’uns 200.000 i la resta, a vuit anys vista. Aquesta, però, és l’única que hi ha fins al moment damunt la taula en el procediment concursal. Un cop el jutge accepti o no el pla de liquidació, caldria revisar si els qui la impulsen estan disposats a elevar la xifra.Si, amb tot, no acabés apareixent cap comprador i s’arribés a consumar una venda per lots, el més probable és que la Sareb, en ser creditor privilegiat, acabés quedant-se amb la propietat del Golf Aigüesverds i, simplement, i tenint en compte el context actual, l’incorporés al seu catàleg d’immobles, de tal manera que les instal·lacions deixessin d’oferir els actuals serveis, amb tot el que això comportaria, i quedessin així tancades.