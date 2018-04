El jutge arxiva el cas contra un reusenc acusat de clonar el web del referèndum

Segons la interlocutòria, «no apareix suficientment justificada la perpetració del fet»

El jutjat d’instrucció número 4 de Reus ha decretat el sobreseïment provisional de la causa oberta contra un jove investigat per un delicte de desobediència per haver clonat, presumptament, el web del referèndum. Segons recull la interlocutòria difosa pel col·lectiu dels advocats voluntaris de l’1-O, el jutge estima que «no apareix suficientment justificada la perpetració del fet» i, per aquest motiu, ha decidit arxivar l’assumpte.Aquest veí de Reus de 30 anys va comparèixer als jutjats de la capital del Baix Camp el passat 30 de gener i es va acollir al seu dret de no declarar. El jove va explicar que no era informàtic, sinó arxiver, i el seu advocat, Lluís Gibert, ja va vaticinar aleshores que la causa quedaria arxivada. Per aquest mateix motiu hi ha més d’una vintena de persones investigades en diversos jutjats de Catalunya.La causa deriva d’una investigació policial remesa a un jutjat de Paterna. El jutjat valencià, però, es va inhibir en una desena d’òrgans territorials de Tarragona, Reus, Barcelona, Granollers, Sant Feliu de Llobregat i Manacor, entre d’altres.Més d'una vintena de persones estan sent investigades a Catalunya per haver creat, presumptament, rèpliques de pàgines web vinculades al referèndum de l’1-O. Tot i això, no estan en una mateixa causa conjunta, sinó sota l’actuació dels jutjats que els corresponen territorialment.