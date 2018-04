Desarticulat un grup criminal que feia robatoris amb força a habitatges de Catalunya i Osca

Un dels registres domiciliaris de l’operació, en què s’han detingut onze persones, es va dur a terme a Reus

Renovació de la cèl·lula per no ser reconeguts o detectats

Diversos robatoris comesos en un mateix dia

Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal de Lleida conjuntament amb la Guardia Civil ha desarticulat una organització criminal especialitzada en el robatori a domicilis que operava a Catalunya i Osca. En total s’han detingut onze persones –i se n’investiguen unes altres cinc- que pertanyien a un grup criminal de ciutadans de l’est d’Europa especialitzat en delictes contra el patrimoni. Als arrestats se'ls imputen els delictes de robatoris amb força en habitatges robatori de vehicles, falsificacions de documents, tràfic de drogues i pertinença a organització criminal.En l'operació s'han realitzat quatre escorcolls domiciliaris, un dels quals ha estat a Reus i els altres tres a Lleida. En aquests registres s'han intervingut joies, 2.500 euros en metàl·lic, més d'un quilogram de cocaïna, eines utilitzades en els robatoris i dotze vehicles d'alta gamma. Així mateix, s'han esclarit la comissió de més de 85 robatoris, 38 comesos a Catalunya i 47 a la província d’Osca.L'operació que es va iniciar el passat any, quan els dos cossos policials van tenir coneixement de l'existència d'una organització criminal dedicada al robatori d'habitatges que estava actuant principalment a Catalunya i l’Aragó. En el decurs de les recerques els agents van detectar a alguns membres de l'organització que havien establert la seva seu a la demarcació de Lleida i que tenien una gran capacitat operativa per a la comissió de fets delictius.Els agents van determinar, gràcies a la investigació, que l'organització estava jerarquitzada i rotava els seus membres amb freqüència per evitar ser detectats per la policia. Els capitosts de l'organització es movien per tot el territori Schengen amb llibertat utilitzant documentació falsa.Per altra banda, la investigació han pogut constatar que l'organització havia adquirit un alt nivell d'especialització en els robatoris amb força en habitatges i prenien mesures de seguretat extremes ja que arribaven a realitzar contra vigilàncies amb l’objectiu que no els detectessin.El grup comptava amb infraestructura al nostre país ja que les persones establertes en un pis de Lleida facilitaven la logística perquè altres membres de la xarxa poguessin establir-s’hi durant períodes de temps perllongats.L'organització podia arribar a cometre fins a cinc robatoris d'habitatges en un mateix dia. A més no dubtaven en sostreure els vehicles dels propietaris i els utilitzaven per fugir un cop comesos els robatoris. Posteriorment, utilitzaven aquests vehicles per cometre altres fets delictius i els amagaven en zones rurals per evitar-ne la seva localització.A més, realitzaven reconeixements previs a les zones on tenien previst cometre els robatoris per concretar els habitatges on eventualment poguessin cometre els robatoris. La col·laboració ciutadana en aquest punt ha estat essencial per a l'èxit de l'operació.Un altre dels elements que cal destacar el caràcter violent de l'organització, ja que en alguns casos van arribar a agredir als habitants dels domicilis quan eren descoberts a l'interior dels habitatges. En aquells casos que alguna patrulla policial els detectava quan fugien en els vehicles, no dubtaven a arremetre-hi per donar-se a la fugida.Per aquest motiu, els agents de d’ambdós cossos van detenir nou homes, d’edats compreses entre els 27 i 57 anys, de nacionalitats albanesa, romanesa, espanyola i dues dones de 29 i 44, de Turquia i Romania. També s'han investigat a altres cinc homes amb edats compreses entre els 25 a 40 anys de nacionalitats albanesa i romanesa.Amb aquesta operació, a més de donar per desarticulada una important organització criminal, s'han aconseguit esclarir policialment 85 delictes contra el patrimoni, 47 dels quals duts a terme a la província d’Osca (Montsó, Barbastro, Estadilla, Fonz, Binéfar, Binaced, Albalate, Belver de Cinca, Almudafar, Fraga, Castejón del Puente, Esplús, Nueno, Chimillas i Banastás) i 38 a Catalunya (Tarragona, Lleida, Barcelona i Girona).Els líders de l'organització han ingressat a la presó sense fiança, alguns dels quals amb antecedents similars en altres països europeus tenint fins i tot decretada la prohibició d'entrada a territori Schengen. Tant a detinguts com a investigats els consten antecedents per robatoris amb violència, robatoris amb força, falsificació de documents i fins i tot un homicidi dolós.L'operació ha estat dirigida i coordinada per agents de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d´Esquadra de Lleida i de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Osca, que han tingut el suport del Grupo de Reserva i Seguridad (GRS), la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, l'Àrea de Recursos Operatius de Mossos d´Esquadra i agents especialitzats en tasques de criminalística, a més d’agents de Policia Judicial d’ambdós cossos. També s’ha obtingut la col·laboració d'altres policies europees de països com Albània i agències com l’EUROPOL.Tots els efectes i detinguts han quedat a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 2 de Monzón (Osca).