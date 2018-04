L'Ajuntament atribueix al padró i a la cohesió els tancaments de P3

Les escoles Joan Rebull i Isabel Besora perdran cadascuna un grup d’aquest nivell per al proper curs

Actualitzada 11/04/2018 a les 11:36

«És preferible abaixar les ràtios»

El tancament de línies de P3 que confirmava la Generalitat de Catalunya aquest dilluns afectarà finalment les escoles Joan Rebull i Isabel Besora, dos centres que ja esperaven perdre un dels seus grups després que, a finals de gener, l’Ajuntament de Reus anunciés la petició del Consell Escolar Municipal per abaixar les ràtios i esquivar la retallada. La regidora d’Ensenyament, Maria Dolors Sardà, explicava en el ple d’aquest 9 d’abril, a preguntes del PSC, que la desaparició de línies ve donada per una qüestió de cohesió social, una davallada d’infants de P3 que s’intensifica a la zona est de la ciutat i la voluntat de no deixar sense aquest nivell altres centres de l’entorn i que disposen només d’una línia. El grup municipal socialista, que ha defensat en els darrers mesos menys nens per aula com a alternativa a la desaparició de grups, va recollir –juntament amb una AMPA– i lliurar a Ensenyament més de 1.600 signatures contra el tancament i ha sol·licitat la celebració d’un ple sobre educació a Reus.Sardà va detallar dilluns la informació relativa a cadascuna de les escoles que perdran una línia de P3 a la ciutat de cara al proper curs. Així, sobre l’Escola Joan Rebull, la regidora apuntava que «tenia tres grups de P3 i passarà a dos» i deia que «és la darrera escola pública que oferta tres grups. A ràtio de 25 alumnes, són 75 places, 19 de les quals possiblement afectades pel factor germà i 56 lliures». La Joan Rebull «està envoltada per escoles d’una línia com la Montsant, la Prat de la Riba i Els Ganxets, de les quals cal evitar el tancament». Sardà parlava també d’«afavorir la cohesió social evitant l’efecte crida del padró fora de zona: de les 77 sol·licituds per a P3 l’any passat, 52 famílies tenien 30 punts i eren de zona, mentre que les altres 25 no eren de zona».En el cas de l’Escola Isabel Besora, que «passarà de dos grups a un», aquesta «és una de les que en té dos i, a ràtio de 25 alumnes, oferta 50 places. D’aquestes, 20 estan possiblement afectades pel factor germà i 30 són lliures». El centre, prosseguia Sardà, «està envoltat per escoles també de dues línies, com la Rubió i Ors o el Pi del Burgar». Però, «aquesta última es descarta perquè és l’únic institut escola de la ciutat i cal vetllar per la secundària en procés de consolidació». D’altra banda, la regidora d’Ensenyament al·ludia a una «davallada del padró de P3 a mesura que s’avança a la zona oest de la ciutat, on els convidats –a la Isabel Besora– amb 30 punts són 169 infants al model 3+2 pels 294 infants convidats a la Rubió i Ors». L’Escola Isabel Besora «també està pròxima a centres d’una sola línia».En aquest sentit, des de l’Escola Isabel Besora, el director del centre Eduard Ferran, valorava ahir la situació i explicava que «sempre, el preferible, és baixar la ràtio a 21 i 22 i evitar qualsevol tancament» i apuntava que «segurament cap escola vol estalviar-se haver de tancar una línia i que sigui un altre centre qui la perd. A més, deixar una escola sense cap línia de P3 és pràcticament deixar-la morta, és una condemna. El que voldríem tots és mantenir les línies i abaixar les ràtios, però sabem també que és complicat». Ferran lamentava que «sovint, Ensenyament pren aquestes decisions i, quan ja vénen donades, tots plegats tenim poca cosa a fer, pensem d’una manera o d’una altra».El president de l’AMPA de l’Escola Isabel Besora, Jordi Pàmies, expressava ahir que «entenem que baixin els nens però la nostra escola té molta demanda i acostuma a omplir les places i a quedar-se gent fora», fet pel qual ara «la línia que quedi pràcticament estarà ja coberta amb germans». L’opinió «és molt clara: convindria mantenir les línies i abaixar les ràtios».