Els voluntaris de Protecció Civil es formen en telecomunicacions i atenció ciutadana

El curs, impartit per la Guàrdia Urbana, vol millorar la coordinació entre els voluntaris i la policia municipal

Actualitzada 11/04/2018 a les 12:27

La Guàrdia Urbana de Reus ha impartit un curs de telecomunicacions i atenció ciutadana als membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil amb l’objectiu de millorar la coordinació entre el cos policial i els voluntaris. Amb aquesta acció formativa, la Guàrdia Urbana dóna continuïtat al model de professionalització, especialització i millora continua d’aplicació a tot l’àmbit de la seguretat pública a la ciutat.En aquest darrer curs, els voluntaris de Protecció Civil han rebut formació sobre l’ús de les telecomunicacions, així com les intervencions i la comunicació directa dels voluntaris amb la ciutadania. La sessió de formació va tenir lloc a la comissaria de la Guàrdia Urbana el passat 6 d’abril.En els darrers mesos, la policia local ha portat a terme diversos cursos de formació en habilitats directives adreçat als comandaments intermedis de l’associació de voluntaris i tècniques de regulació del trànsit, entre altres.L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Reus compta actualment amb una cinquantena de voluntaris i col·labora amb la Guàrdia Urbana donant suport a Protecció Civil de Catalunya en casos d’accidents, incendis i simulacres d’emergència, així com actes culturals i festius de gran assistència de públic.Recentment, la Direcció General de Protecció Civil del departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha reconegut la tasca de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Reus, especialment les accions desenvolupades per l’entitat amb motiu de les ventades que van afectar Catalunya els dies 5 de febrer i 26 de desembre de 2017, durant les quals van realitzar nombroses accions de manteniment de la normalitat.