El Defensor del Pueblo clou l'actuació d'ofici sobre el tall de Gas Natural

El Defensor del Pueblo ha donat per finalitzada l’actuació que va iniciar, d’ofici, arran del cas de la dona de 81 anys que va morir en un incendi a casa seva, al carrer Santa Anna de Reus i al novembre del 2016, originat pel foc de l’espelma amb què s’il·luminava després que Gas Natural li tallés el subministrament elèctric per unes factures pendents de pagar. La institució recull la intervenció en el seu informe anual 2017, publicat aquest 19 de març, on destaca que els fets «van posar de manifest les mancances d’un sistema que no estava concebut per protegir els drets de les persones, i també la necessitat de millorar-lo», alhora que valora que «ningú no pot viure sense electricitat a la societat i l’energia és essencial per a una vida digna».Fonts del Defensor del Pueblo consultades pel Diari Més precisen que la seva actuació va tocar oficialment a la fi el passat octubre «en haver constatat que l’administració va imposar una sanció a l’empresa» Gas Natural i recorden que «el Defensor del Pueblo porta temps recomanant establir procediments de comunicació i coordinació entre les empreses subministradores i els serveis socials abans de realitzar un tall al subministrament per evitar que persones en situació de vulnerabilitat es quedin sense subministrament».La sanció a què fa referència el Defensor del Pueblo la va imposar a Gas Natural el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, a través de l’Agència Catalana del Consum, al juny del 2017, amb una quantia de 500.000 euros. L’elèctrica, però, i tal i com va avançar aquest mitjà, ha iniciat un contenciós per esquivar la multa. Gas Natural havia presentat, en primer terme, un recurs de reposició que el llavors encara conseller Santi Vila va desestimar i que ha desembocat en el trasllat de l’expedient a la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). A partir d’aquí, «la sala haurà de resoldre si és competent o no per abordar aquesta qüestió i, en cas afirmatiu, acabarà emetent sentència. Després, les parts haurien d’establir si l’accepten, i si el procediment es dóna per finalitzat o bé continua i passa a instàncies superiors», detallaven al febrer fonts del Departament d’Empresa i Coneixement. L’àvia a què l’empresa va retirar la llum havia deixat de pagar rebuts per valor d’uns 246 euros.La xifra dels 500.000 euros, i la pròpia sanció, venia donada pel fet que l’expedient de l’Agència Catalana del Consum considera una infracció greu el tall al subministrament sense haver demanat abans a l’Ajuntament de Reus un informe sobre la situació de la dona «per tal de determinar si la persona o la unitat familiar es trobava en una de les situacions de risc d’exclusió residencial». Gas Natural l’havia deixat sense llum per un deute de tres factures pendents. La qualificació, pel que fa als fets, de greus, l’Agència Catalana del Consum va elevar-la a «molt greu» perquè entenia que aquests van produir «una alteració social important, alarma o desconfiança» i també perquè la dona formava part d’un col·lectiu «especialment protegit pel Codi de Consum de Catalunya, tal com és el de les persones grans».El Síndic de Greuges també va concloure, a principis d’aquest mateix 2018, la resolució sobre la seva actuació d’ofici per la dona morta en l’incendi de casa seva. Fonts del Síndic explicaven al febrer que «el Departament d’Empresa, al qual anava dirigida la recomanació fonamental resultat d’aquesta actuació, sobre la conveniència que es desplegui la Llei 24/2015 pel que fa al protocol entre les administracions i les empreses, no l’ha acceptat, i ens continua dient que no ho considera necessari»