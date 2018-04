«Activitat frenètica» en la primera setmana de la Ganxet Pintxo de primavera

Isaac Sanromà, president de la Cambra de Comerç, considera que el ritme de venda de tapes està «per davant respecte la ruta de l’any passat»

Garanties, qualitat i fidelització

Un model dinamitzador

Amb prop d’una setmana de funcionament, la cita de primavera de la Ganxet Pintxo està complint amb les expectatives que la Cambra de Comerç s’havia marcat. Així ho ha reconegut el seu president, Isaac Sanromà, qui ha defensat que «hem passat un primer cap de setmana molt bo; alguns establiments ens han comentat que han tingut una activitat frenètica». Sanromà ha assegurat que s’estan servint «moltes més tapes del que esperàvem» i el ritme de l’actual edició primaveral està «una mica per davant de la ruta de l’any passat».L’èxit que està mostrant aquesta catorzena edició de la ruta de tapes de Reus s’explica en l’estacionalitat: «La de primavera té més sortida i, per tant, més vendes que la de la tardor», ha detallat Isaac Sanromà. El president de la Cambra de Comerç ha defensat que alguns dels motius que comporten aquest «plus de servir més tapes» poden ser el fet que «fa més bon temps o que la gent té més ganes d’estar a les terrasses».Isaac Sanromà ha utilitzat la paraula «garanties» com la que millor defineix «què és la Ganxet Pintxo». Aquestes garanties, per exemple, es donen «als establiments que hi participen perquè saben que tindran una demanda forta». En aquest sentit, Sanromà ha defensat la reducció de participants a la ruta de tapes al·legant que la cinquantena d’establiments que havien pres part en edicions anteriors «és un número massa gran per poder atendre amb qualitat tots els establiments».Precisament la qualitat és una altra de les potes que vertebren la Ganxet Pintxo. Sanromà ha detallat que, juntament amb Estrella Damm, un dels principals patrocinadors de la ruta de tapes reusenques, sigui «un dels valors que ens hem fixat a l’hora d’escollir els establiments participants». Des de la Cambra consideren aquest criteri «un encert perquè la dignifica, la gent que ve busca aquesta qualitat».El tercer gran eix que suposa la Ganxet Pintxo és l’«elevat grau de fidelització». En aquest sentit, Isaac Sanromà ha destacat que «hi ha molta gent que hi participa, tant els qui són de Reus com els qui són de fora i vénen, sobretot, els caps de setmana».El president de la Cambra ha insistit en el fet que la Ganxet Pintxo és un gran «element dinamitzador de la ciutat», que té el seu reflex «en sectors com el comerç, la gastronomia, l’hoteleria, els taxis o els serveis».Sanromà ha defensat un model que, precisament, compta amb la promoció com a principal eix, però en el qual també «s’ha d’intentar buscar activitats paral·leles» que el reforcin. Així i tot, ha considerat que no cal modificar aquest model perquè «compleix amb les expectatives que ens havíem marcat».Pel que fa a les iniciatives paral·leles de la Ganxet Pintxo, Sanromà ha destacat l’«aposta decidida i molt ferma» per a les activitats amb vessant solidària.En aquest aspecte, el president de la Cambra de Comerç ha destacat la col·laboració i difusió de la cursa Herois de l’Alzheimer o la seva vinculació amb el CF Reus Deportiu.