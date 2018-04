Xavier Amorós serà el protagonista dels 15 anys de la biblioteca

Els actes centrals de la celebració seràn el divendres 20 d'abril

Actualitzada 10/04/2018 a les 15:15

La Biblioteca Central Xavier Amorós celebra aquest mes d'abril el 15è aniversari de la seva obertura amb un programa d'actes especial pensat per commemorar la figura i l'obra de l'escriptor reusenc que li ha donat nom i que tindrà el punt neuràlgic el pròxim dia 20 d'abril a partir de les 18:30 h, amb la presentació del fons Amorós; una mostra musicada dels seus poemes, a càrrec de Joan Pujol, i una bufada d'espelmes seguida per una revetlla jove amb els fons de vinils procedents de la col·lecció de Ràdio Reus.El dia 22 d'abril de l'any 2003 obria les seves portes la primera gran biblioteca municipal de Reus i la ciutat s'incorporava a la xarxa de biblioteques públiques de la Generalitat de Catalunya, aportant un dels equipaments bibliotecaris més grans de la zona sud del país. 15 anys després, la Xavier Amorós és la biblioteca central d'una xarxa urbana de biblioteques i comparteix la gestió amb la biblioteca Pere Anguera. Ha aconseguit un total de 65.686 carnets de lector i una mitjana diària de 700 usuaris, fins al punt que, l'any passat, el 2017 va tenir un total de 180.000 usuaris.Així doncs, els actes al voltant de Xavier Amorós comencen aquest dijous dia 12 d'abril, a les 18:30h, amb un taller obert a càrrec d'Antoni Nomen, titulat «Xavier Amorós o el temps recuperat». De dilluns a divendres de la setmana vinent, del dia 16 al 20 d'abril, a les 11 del matí, es farà una tertúlia protagonitzada per Xavier Amorós, que parlarà davant d'alumnes de diferents escoles sobre Què feien els xiquets i xiquetes de Reus fa 90 anys?.Els actes centrals de la celebració del 15è aniversari de la biblioteca seran el divendres dia 20 d'abril. A partir de les 18:30h de la tarda comença un acte amb tres apartats: la presentació de la fotografia d'Amorós realitzada per Ribas Prous; la presentació del fons Xavier Amorós, i la mostra musicada dels seus poemes. A les 8 del vespre, començarà una revetlla especial, dedicada a la biblioteca i també a Sant Jordi 2018. La coordinació anirà a càrrec de l'Escola del Terrer i consistirà amb diferents dj's que punxaran els vinils dipositats a la biblioteca Xavier Amorós i que procedeixen de l'antiga Ràdio Reus. Els músics que hi intervindran són: Joan Reig, bateria d'Els Pets; Paul Transistor, líder de la formació The Transistor Arkestra; Blai Rosés, que serà DJ Ah!; i Alexandre Bonanit, músic, astròleg i melòman inclassificable.