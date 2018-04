Exposades 150 joies perdudes a la Guàrdia Urbana de Reus per trobar els seus propietaris

La llista inclou rellotges, collarets, anells i braçalets extraviats en els darrers dos anys

Actualitzada 10/04/2018 a les 11:17

Un total de 154 joies perdudes en els darrers anys es troben exposades a la comissaria central de la Guàrdia Urbana de Reus per tal de trobar els seus propietaris. Entre les diferents pertinences es troben rellotges, collarets, anells i braçalets que estan custodiades a l’oficina d’objectes perduts i que no han estat reclamats pels seus propietaris després de 2 anys d’haver-se extraviat.Transcorreguts sis mesos sense que els objectes hagin estat reclamats pels seus propietaris, els béns es consideraran abandonats i quedaran a disposició de l’Ajuntament de Reus. El termini es va iniciar el passat 6 d’abril amb la publicació al BOPT de l’anunci de l’exposició de la relació d’objectes a les dependències de la Guàrdia Urbana de Reus.Segons preveu la normativa, els objectes que finalment no siguin reclamats, no tinguin una utilitat municipal però estiguin en condicions d’ús, es sotmetran a una valoració tècnica que acrediti el seu preu just, i es podran alienar o cedir de manera gratuïta a altres administracions públiques o a organismes o institucions públiques o privades sense ànim de lucre. Els objectes que no siguin d’utilitat municipal i no es puguin alinear ni cedir, seran destruïts.