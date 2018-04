El Consell Comarcal transforma el seu Patronat de Turisme en taula

La reformulació permetrà donar més veu al sector privat i la decisió respon a la voluntat de guanyar eficiència administrativa mantenint les prestacions

Actualitzada 09/04/2018 a les 21:20

Representació de totes les forces

El Consell Comarcal del Baix Camp està enllestint els tràmits per convertir en una taula el fins ara Patronat de Turisme de les Muntanyes de la Costa Daurada. La transformació, que dóna compliment a un acord pres en el transcurs del ple del passat 19 de desembre i que va prosperar amb 27 vots a favor i 2 abstencions del grup de Cs, pretén, tal com explicaven ahir fons de l’òrgan al Diari Més, «donar veu també al sector privat i treballar-hi amb més formalitat» a través d’aquesta nova fórmula. Les mateixes fons precisen que el canvi es duu a terme també per una «qüestió d’eficiència administrativa». El pas servirà, segons precisava el secretari del Consell Comarcal en el mateix ple, per «racionalitzar l’estructura orgànica de l’entitat pel que fa a la prestació del servei de turisme».Amb la reconfiguració, afegia el secretari, «els objectius es poden assolir igualment a través d’una taula que aglutini el sector i permeti treballar en les mateixes línies». «Estem davant d’un Patronat que no té cap personal propi i té un pressupost que no permet moltes actuacions però que sí que té moltes implicacions a nivell burocràtic», afegia el secretari. Per això, «es va plantejar aquesta opció a la presidència del propi Patronat, que ho va veure positivament» i un cop completades les gestions «la taula serà un òrgan intern del Consell Comarcal sense personalitat jurídica pròpia». Des del Consell Comarcal concreten que «l’existècia del Patronat obligava a fer pressupost, liquidació i altres tràmits però la feina la feia el Consell, que també ha estat l’ens que sol·licitava les subvencions necessàries». Per tant, «es va considerar oportú dissoldre’l i crear una taula que aplegui les entitats que hi participaven».L’únic grup que va intervenir en el ple del 19 de desembre, sobre aquest punt, va ser el de la CUP, a través de Pere Campíñez, que valorava que «el que es fa és suprimir un ens que té personalitat jurídica però mantenir les funcions». El cupaire reclamava que «si aquest és un espai conjunt per dinamitzar el turisme a la comarca, entenem que hi han d’estar representades totes les forces polítiques i la CUP no hi és». Demanava, igualment, «que es facilitin les actes del Patronat de Turisme que s’han fet fins ara».El Patronat de Turisme de les Muntanyes de la Costa Daurada, properament Taula de Turisme de les Muntanyes de la Costa Daurada és l’eina de promoció turística de la comarca. A través de diferents vies i múltiples canals, visibilitza i difon activitats, experiències i actes d’agenda relacionats amb el territori, i també n’impulsa de propis adreçats al mateix àmbit. El Patronat recull punts d’informació, allotjaments, empreses, guies i mapes dels municipis que formen part del Baix Camp.