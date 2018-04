El Barri del Carme crea el delegat de carrer per fer front a les problemàtiques

La iniciativa, que està en funcionament des de principis d’any, agrupa una trentena de membres i té l’objectiu d’arribar a cobrir les 47 vies de la zona

Els veïns del Barri del Carme s’han organitzat per tal de lluitar contra l’incivisme, la inseguretat i per contribuir conjuntament a aconseguir un millor espai on viure. D’aquesta manera han creat la figura del delegat de carrer, una persona de cada via del barri que s’encarrega de comunicar-se amb la resta d’habitants i la junta de l’associació de veïns per tal de respondre a les problemàtiques puguin sorgir.El president de l’agrupació veïnal, Josep Machado, explica que aquesta iniciativa «està funcionant des de principis d’any» i ja ha donat els seus fruits. Cada delegat de carrer té una comunicació directa amb la resta de responsables de les vies i amb la junta, fet que permet «una millor relació i rapidesa a l’hora d’actuar».Segons explica Machado, la setmana passada «es va poder evitar que es produís una ocupació al carrer de l’Arquitecte Pere Caselles». Machado afegeix que «si són un bon grup, tots junts, ja no tenen por d’enfrontar-se a segons quins problemes».El president de l’associació de veïns resumeix la idea d’aquesta iniciativa defensant que és una eina perquè els habitants de la zona «facin pinya, perquè volen un barri més segur, més net i on es facin bé les coses».La lluita contra l’ocupació dels pisos és un dels principals cavalls de batalla del Barri del Carme però no és l’única problemàtica a la qual han de fer front. Alguns veïns denuncien l’acumulació de brossa i de mobles en algunes zones com, per exemple, al carrer O’Donnell, on hi ha instal·lada una placa amb un número de telèfon on trucar si es deixen restes de grans dimensions.Machado reconeix que sovint no es fa cas d’aquesta indicació, tot i que defensa que «últimament anem millorant, hem d’explicar que s’ha de trucar abans de deixar els mobles o insistir que tirin la brossa de nit».L’existència del delegat de carrer fa més propera la comunicació dels veïns amb l’associació, ja que aquesta figura és un nexe d’unió entre aquests dos actors. A més de poder fer front a les problemàtiques del barri, també contribueix a una millor relació: «Si hi ha una junta, cada delegat es pot encarregar de repartir la convocatòria al seu carrer, així ens assegurem que arribem a tothom», explica Machado.En els primers tres mesos, la iniciativa compta amb una trentena de delegats, que se sumen a la vintena d’integrants de la junta directiva de l’associació. L’objectiu és arribar a representar els 47 carrers que conformen el Barri del Carme.