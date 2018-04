La seva dona ho va denunciar la matinada del diumenge

Actualitzada 10/04/2018 a les 16:54

Aquesta tarda, ha aparegut l'home de 63 anys i veí de Reus, que va desaparèixer la matinada del diumenge. El desaparegut s'ha personat aquesta tarda a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Reus per confirmar que es trobava sa i estalvi.La matinada del 8 d'abril, la seva dona va presentar una denuncia, ja que l'home no havia tornat a casa. Els agents tenien una investigació per esclarir els fets.