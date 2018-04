Aquest divendres comença la preinscripció escolar del curs 2018-2019 a Reus

L'Oficina Municipal d'Escolarització ofereix informació i assessorament per la tramitació

Actualitzada 10/04/2018 a les 16:38

Aquest divendres 13 d'abril s'inicia el període de preinscripció per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, que finalitzarà el 24 d'abril. Des de l'Oficina Municipal d'Escolarització es posa a disposició de les famílies el servei d'informació i assessorament per poder tramitar les preinscripcions, que es poden presentar tant als centres educatius com a la mateixa OME.Enguany, i com a novetat, l'OME ofereix el servei de cita prèvia per poder presentar la sol·licitud sense fer cues, tant en horari de matí com de tarda.Les famílies interessades poden consultar la informació necessària per a la preinscripció escolar al web municipal on trobaran les dates de les portes obertes de tots els centres educatius, el calendari de la preinscripció dels diferents ensenyaments, els criteris de prioritat i desempat i la documentació que cal presentar.Al lloc web també es poden consultar les aplicacions per conèixer les àrees escolars de proximitat. Aquesta zonificació es té en compte quan el nombre de sol·licituds rebudes pel centre és superior als llocs escolars que s’ofereixen i es valora la proximitat com un dels criteris de puntuació per desempatar les sol·licituds. L’aplicació calcula l’àrea escolar de proximitat a partir de l’adreça familiar o laboral i mostra quins són els centres educatius on l'alumne o alumna té prioritat.