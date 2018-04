Reus instarà Ensenyament a fer un estudi urgent sobre l'oferta de grups als centres educatius de la ciutat

La capital del Baix Camp perdrà dos grups de P3 el curs vinent i ja en són onze des del curs 2012-2013

Actualitzada 09/04/2018 a les 19:38

L’Ajuntament de Reus instarà el Departament d’Ensenyament a realitzar un estudi urgent per determinar si la proposta d’oferta de grups -resultat dels acords amb el govern municipal des del curs 2012-2013 fins a l’actualitat- «perjudica determinats centres escolars, la qualitat de l’educació, l’equitat en l’admissió d’alumnat i la lluita contra la segregació escolar a la ciutat», segons la moció aprovada en el ple d’aquest dilluns a la tarda a instàncies del PSC. Així mateix, el consistori demanarà al Departament que apliqui a la capital del Baix Camp la ràtio objectiu de 20 alumnes per grup, amb la qual els socialistes defensen que es podria evitar el tancament de línies. Precisament, aquest dilluns Ensenyament ha confirmat que tancarà un total de dos grups de P3 a la ciutat el curs vinent a les escoles Joan Rebull i Isabel Besora. Amb aquests ja són onze els grups de P3 tancats a la ciutat des del curs 2012-2013.Els dos acords de la moció s’han votat individualment. Així, la sol·licitud d’un estudi urgent sobre els grups a Ensenyament ha rebut el suport de la CUP, Cs i PSC; l’abstenció d’ERC, i el vot contrari del PDeCAT, Ara Reus i PP. En segon lloc, la petició per reduir les ràtios a les aules ha comptat amb el 'sí' de la CUP, Cs, PSC i PP; l’abstenció d’ERC i el vot contrari de PDeCAT i Ara Reus.El grup municipal del PSC ja va demanar un ple extraordinari d'educació amb motiu de les més 1.200 signatures presentades al Departament d'Ensenyament en contra de l'eliminació de dos grups més de P3 per la preinscripció del curs 2018-2019 -onze des del curs 2012-2013- i a favor de la reducció de ràtios a tots els centres educatius.