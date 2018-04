La mesquita ensenya pares a prevenir i evitar la radicalització dels seus fills

L’Associació dels Musulmans de Reus vol «donar respostes als joves» i «obrir vies perquè no recorrin a internet i a xarxes socials»

Bretxa generacional i idiomàtica

Acostar als joves musulmans la religió d’una manera «sana, que realment els hi arribi» i prevenir possibles desviaments extremistes que vénen donats «perquè, en lloc de conèixer-la a través de mitjans convencionals i guiats, recorren a la cerca d’informació sense cap filtre a internet o a les xarxes socials». És l’objectiu de la xerrada que va oferir ahir la mesquita As-Sunnah, localitzada al polígon Granja Vila i l’única d’activa al municipi, dins un programa orientat a formar els pares sobre com actuar per protegir els seus fills dels perills de la radicalització. El president de l’Associació dels Musulmans de Reus i Comarca que gestiona la mesquita, Mohamed Said Badaoui, explicava ahir al Diari Més que «la majoria d’atemptats que han tingut lloc darrerament a Europa els han perpetrat nois que s’havien radicalitzat. És per això que aquest és un tema tan important i que preocupa i interessa les famílies. Hi estem insistint des de fa temps i seguirem».La ponència, oberta a tothom i impartida per Hisham Ibm Abdusalam, va tenir lloc a darrera hora del vespre a la mateixa mesquita i va aplegar entre 200 i 300 persones. L’ampli abast que assoleixen aporta rellevància a activitats com aquesta que «es programen en castellà perquè estan també especialment dirigides als nois, als nostres fills que han nascut o han crescut aquí i que coneixen molt millor aquest idioma que no l’àrab». Hisham Ibm Abdusalam és «un noi de Melilla, diplomat en Economia, que un cop acabats els estudis va interessar-se pels Hadid, que són les dites i els relats del profeta Mahoma. Pels seus orígens, a Espanya, coneix molt bé el context que es viu aquí i amb això ens aporta coneixements que resulten útils a la pràctica».La qüestió de la llengua «és rellevant perquè fa que la majoria de joves no trobin resposta a les seves preguntes dins la mesquita», explica Mohamed Said Badaoui, que diu que «llavors, les busquen a internet en un idioma que els resulti més senzill de comprendre i, de vegades, hi poden trobar coses que no s’ajusten al camí que cal seguir». A aquest ús indiscriminat de les xarxes socials atribueixen des de la mesquita As-Sunnah «la confusió entre la religió i l’extremisme o el radicalisme, quan són coses que no tenen res a veure. No volem de que els nostres joves caiguin mai en res d’això, ho hem dit sempre i la mostra més evident és que treballem perquè això no passi i per donar eines que ajudin a evitar el problema abans que s’hagi generat». La xerrada serveix també per «acabar de conscienciar i de mostrar la gent el que fem a la mesquita».Preguntat sobre els recursos de què disposen les famílies a l’hora de tractar les qüestions d’aquest àmbit amb els seus fills, el president de l’Associació de Musulmans de Reus i Comarca explica que «nosaltres, gràcies a Déu, no hem tingut cap cas ni ens ha passat que ens arribés cap jove que estigués mostrant una tendència extremista. El més bàsic, afegeix, és «distingir clarament el que és la religió d’aquest tipus de conductes, que els conceptes quedin clars i que els nois facin de la mesquita un punt de referència on adreçar-se davant qualsevol pregunta d’una manera propera». L’Associació dels Musulmans de Reus i Comarca va iniciar al gener les obres d’ampliació de les instal·lacions per a usos complementaris a l’oració. Amb una inversió prevista de 120.000 euros que servirà per guanyar 400 metres més en una nau annexa a l’actual.