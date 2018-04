Tabàrnia hissa la seva bandera a l'estàtua de Prim a Reus per «alliberar-lo de l'independentisme»

Una ofrena floral a la figura del general «que encarna els nexes entre Espanya i Catalunya» aplega prop de 300 persones a ritme de l'himne espanyol traduït a llengua catalana

Actualitzada 08/04/2018 a les 16:31

Una adaptació de la lletra de Marta Sánchez

Prop de 300 persones s'han concentrat avui al migdia a la plaça Prim, malgrat la pluja, per participar en un acte impulsat per Plataforma per Tabarnia i l'Associació Catalunya per España en homenatge al general, «patriota espanyol i català». La cita pretenia «aportar als reusencs l'escalf de les persones que volem la unitat de Catalunya i Espanya», apuntava el president de la Plataforma per Tabarnia, Miquel Martínez, i girava al voltant de la figura del general reusenc «perquè encarna aquest nexe: com a primer president català al Consell de Ministres entre es anys 1869 i 1870, representava la cerca d'una Espanya progressista, innovadora i més moderna».La convocatòria, que s'ha allargat durant més d'una hora, ha inclòs una «recreació històrica» de la intervenció dels Voluntaris Catalans de Prim a la Batalla de Tetuan (1859-1860), «que eren de Tarragona i de Reus». Hi han pres part un grup de persones amb barretina que han «hissat la bandera d'Espanya i la de Tabàrnia a l'estàtua de Prim per alliberar-lo de l'independentisme i del nacionalisme català», i hi han penjat un cartell on podia llegir-se «recuperem la història». També hay celebrar una ofrena floral als peus de Prim, abans de traslladar les corones fins al Cementiri General de Reus on «aquesta tarda guarniran el mausoleu del general».En la lectura del manifest de la Plataforma per Tabarnia, a Prim se l'ha definit com «una persona amb una gran visió d'Estat, cosa que trobem a faltar en molts polítics avui dia» i s'apuntava que «la seva figura ha estat denostada per ser un home d'Estat que amb la seva acció política i militar va demostrar que no hi ha ningú que sigui més espanyol que un bon català». La Plataforma volia «deixar constància de la nostra admiració pel general Joan Prim i Prats i per tots aquells espanyols i catalans que sempre s'han enorgullit de ser-ho i de la seva història». També ha sonat la cançó 'Dos idiomas, dos banderas', d'Antonio Alemania.La més esperada, però, era la interpretació de «l'himne espanyol per primera vegada en català». L'encarregada de posar-hi lletra ha estat Ariadna Molina, que ha traduït al català i adaptat la versió de Marta Sánchez, i l'ha interpretat amb la guitarra. Abans, Molina havia intervingut també des de l'escenari instal·lat a la plaça per llegir unes notes històriques sobre el general Prim on deia que «Prim va lluitar pel seu país, i això és el que va fer tota la seva vida» i que «era un home fidel als seus principis i sempre va fer el que creia millor per a Espanya».Martínez explicava al desenllaç de l'acte que «tot i la pluja, la resposta ha estat positiva i hi havia molta gent». Sobre properes cites al territori, el president de la Plataforma per Tabarnia es limitava a apuntar que «estem, a poc a poc, fent agenda». Malgrat que s'havia anunciat la presència de l'autoproclamat president de Tabàrnia, Albert Boadella, aquest «no hi ha pogut venir», anunciava ahir Martínez. L'acte va transcórrer amb presència d'agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra. També s'hi va instal·lar un punt de venda de marxandatge relacionat amb Tabàrnia i Espanya.