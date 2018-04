La Ganxet Pintxo clou el primer cap de setmana amb gran afluència

El president de la Cambra, Isaac Sanromà, destaca la demanda de la guia

Actualitzada 08/04/2018 a les 21:37

El primer cap de setmana de la Ganxet Pintxo de Primavera ha tancat havent complert sobradament les expectatives creades. Dijous, divendres i dissabte l’afluència als establiments va ser elevadíssima, segons valoraven ahir des de la Cambra, amb puntes d’alta ocupació, el que demostra una vegada més la capacitat d’atracció de l’operatiu. La jornada d’ahir diumenge, tot i veure’s condicionada per la pluja del matí, també va satisfer les previsions.El President de la Cambra, Isaac Sanromà, ha volgut subratllar precisament les possibilitats que ofereix la ruta que «continua sumant adeptes sota la premissa de la qualitat. Més enllà dels esforços dels establiments en l’acurada presentació de cadascuna de les tapes, també s’ha de destacar l’acceptació que novament ha tingut la Ganxeta, la guia en paper de la ruta, que per segona vegada presentem en format llibret i que, atenent l’altíssima demanda registrada, demostra l’encert del canvi formal en el principal reclam de l’operatiu». El cap de setmana s’han esgotat, repetidament, les guies als punts de distribució, obligant l’organització a reposar-les.Destacar també l’elevat nombre de consultes al web de la ruta www.ganxetpintxo.cat i les descàrregues de l’APP de Gastronosfera. I el bon funcionament de les campanyes de promoció, com la del Reus Deportiu de futbol a les xarxes amb l’etiqueta #Marcatunpintxo per omplir el camp contra el Cadis, i la difusió de la cursa Herois per l’Alzheimer del grup Oliva.