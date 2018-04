La Ciutat de la Música ressona des del Mercadal i la Casa Navàs

El muntatge ‘Reus és Música’ dóna el tret de sortida a aquest nou projecte

Actualitzada 08/04/2018 a les 20:30

La plaça del Mercadal i, més concretament, la Casa Navàs, va donar aquest dissabte el tret de sortida a la programació de la Ciutat de la Música 2018. Ho va fer amb un espectacle amb 200 persones entre escoles de dansa, corals, bandes, solistes i actors. L’actuació, pluridisciplinària i oberta al públic, portava per títol Reus és música. Sota la direcció del reusenc Albert Galceran, va inaugurar la nova gran aposta cultural de Reus: un projecte centrat en la música que recull el testimoni de la Capital de la Cultura Catalana 2017 i es posa en marxa amb 70 propostes i uns 350.000 euros de pressupost.La iniciativa donarà continuïtat a propostes exitoses com ara el Vermusic o el Festival de les Arts de Reus, el FAR. Però també n’estrenarà d’altres. Entre aquestes, la reformulació de la Nit dels Museus i el Patrimoni, a què la Ciutat de la Música 2018 posarà enguany un ritme especial o Roses i Música, que afegirà melodia al tradicional Concurs Exposició de Roses del Centre de Lectura. El Festival de Blues i Jazz mantindrà el toc que va guanyar l’any passat i els Divendres Musicals traslladaran al carrer simfonies. La programació no està tancada.L’Ajuntament ha generat una Taula d’Experts integrada per 21 persones amb la finalitat d’intercanviar experiències a l’hora de dibuixar l’esborrany del que és la Ciutat de la Música 2018, «una idea territorial que sorgeix de Reus i que volem que hi deixi un pòsit», explicava la setmana passada la regidora de Cultura, Montserrat Caelles.