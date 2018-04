Un dels bombers investigats per delicte d'odi declara avui

El col·lectiu Bombers per la República s'ha concentrat a les portes del jutjat per donar suport

Actualitzada 06/04/2018 a les 13:34

Un dels bombers investigats per un delicte d'incitació a l'odi i un altre de malversació ha declarat avui davant la magistrada del jutjat número 2 de Reus, encara que només ha contestat les preguntes de la seva advocada Sandra Figueras, del col·lectiu d'Advocats Voluntaris 1 d'Octubre.L'investigat ha entrat a la seu judicial acompanyat per un centenar de persones que s'han concentrat a les 09:30 hores, mitja hora abans de la citació, com a mostra de suport i solidaritat.Avui també havia d'haver declarat un altre bomber, però la jutgessa ja va assenyalar una altra data en haver acreditat que no hi podia acudir.En la mateixa causa, estan investigats diversos bombers més, l'alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT), els tres regidors de la CUP i els portaveus dels grups municipals Montserrat Vilella (PDeCAT), Noemí Llauradó (ERC) i Jordi Cervera (AraReus).Tots ells van signar un manifest en el qual rebutjaven la presència d'agents antiavalots a la ciutat de Reus i demanaven als hotelers locals que fessin el que resultés «adequat i necessari perquè de manera immediata» abandonessin el municipi.En aquesta causa també s'investiga al propietari i al empleado d'un gimnàs al qual acudien diversos dels policies per demanar-los que no fossin més ja que els clients habituals s'havien queixat.La instrucció judicial parteix d'una denúncia per un delicte d'incitació a l'odi formulada per la Brigada d'informació del Cos Nacional de Policia (CNP) per les protestes ciutadanes portades a terme davant de l'hotel Gaudí de Reus.Allà s'allotjaven al voltant d'un centenar d'agents antiavalots, que formaven part del contingent policial desplaçat a Catalunya amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre, declarat il·legal pel Tribunal Constitucional.El col·lectiu Bombers per la República s'ha concentrat aquesta matí a les portes dels jutjats. Allí, també hi han acudit els Avis i Àvies per la Llibertat de Reus i membres de la CUP de Reus per donar suport als investigats.