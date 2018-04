La Plataforma per Tabarnia anuncia per diumenge a Reus «l'himne d'Espanya en català»

Ha convocat una trobada a la plaça Prim, on es farà una recreació històrica i la lectura d'un manifest

La Plataforma per Tabarnia ha concretat en què consistirà la trobada anunciada aquesta setmana i que està prevista per diumenge, a les 12 h a la plaça Prim de Reus. A la convocatòria s'hi ha sumat també l'associació Catalunya por España.L'acte esdevindrà un homenatge a la figura del general Prim, «que també fou President del Consell de Ministres d'Espanya entre els anys 1869 i 1870, fins que va ser assassinat al carrer del Turco de Madrid», tal com expliquen des de la Plataforma en un comunicat.L'acte d'homenatge inclourà una recreació històrica dels Voluntaris Catalans de Prim a la Batalla de Tetuan (1859-1860). Posteriorment es llegirà un manifest en defensa dels valors unitaris d'Espanya i Catalunya «representats per Prim».L'acte finalitzarà, segons assenyalen els organitzadors «amb l'himne d'Espanya interpretat en català», tot i que no concreten quina versió de l'himne (que oficialment no té lletra) és l'escollida per a l'acte.