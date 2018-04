La Ganxet Pintxo comença a rodar amb la patinadora roig-i-negra Laia Lloses

Un acte a la Llotja dóna inici a l’edició de primavera, en la qual 43 establiments oferiran les seves tapes fins el diumenge 15 d’abril

Actualitzada 06/04/2018 a les 08:52

Herois per l’Alzheimer.

Entrega de reconeixements

Relació amb l’esport

Tret de sortida oficial a la cita de primavera de la Ganxet Pintxo, que assoleix la catorzena edició de la ruta de tapes de Reus que organitza la Cambra de Comerç en col·laboració amb la regidoria de Cultura i Promoció i compta amb el suport d’Estrella Damm. La Llotja de la capital del Baix Camp, situada a la plaça Prim, va acollir ahir al vespre la inauguració oficial de la iniciativa, que fins el diumenge 15 d’abril oferirà un total de 43 tapes en diversos establiments de la ciutat.Isaac Sanromà, president de la Cambra de Comerç, va ser l’encarregat de conduir un acte en el qual van participar diversos regidors i regidores del consistori, representants del món de la gastronomia reusenca i d’altres personalitats locals i comarcals. Sanromà va agrair la feina de tots els actors que fan possible aquesta cita gastronòmica, amb especial èmfasi per als bars i restaurants que ofereixen les tapes: «Els establiments són l’estrella de la Ganxet Pintxo», va assegurar el president de la Cambra.També Carles Pellicer, batlle reusenc, va destacar la importància dels establiments participants, i va parlar de «tres potes principals» que mantenen l’èxit constant de la cita. Per a Pellicer, «gastronomia, ciutat i solidaritat són els aspectes claus» de la Ganxet Pintxo.Precisament la solidaritat és un dels aspectes que ha volgut potenciar la Cambra de Comerç en l’edició primaveral de la ruta de tapes. Així, es va recordar la participació de l’entitat en la cursaLa catorzena edició d’aquest esdeveniment gastronòmic manté el format clàssic d’una tapa amb una cervesa d’Estrella Damm per un preu de 2,5 euros. A més dels 39 establiments que ofereixen els pintxos, hi ha quatre restaurants més que participen en el menú de tapes, que té un preu de 33 euros i en el qual hi entren dues llaunes de la mateixa marca cervesera. D’aquesta manera, la Ganxet Pintxo suma un total de 43 participants.En la inauguració de la nova cita de la Ganxet Pintxo també es va fer entrega de diversos reconeixements a entitats i persones que la fan possible. Aquests es van atorgar al cuiner Jaume Solé, xef executiu de PortAventura i membre del jurat de la ruta; i a Jordi Salvadó, directiu del Reus Deportiu.L’entitat roig-i-negra ha estat clau en aquesta edició de la Ganxet Pintxo, ja que una de les seves patinadores, Laia Llosas, s’ha convertit en la imatge de la ruta de tapes. Llosas va desitjar que aquesta catorzena edició fos tot un èxit i repetís la il·lusió que provoca en la ciutadania. En aquest sentit, Carles Pellicer va insistir en el vessant local que té la cita i va defensar que «Reus és una ciutat fantàstica gràcies a tots vosaltres».Isaac Sanromà també es va referir a la seva vinculació amb el CF Reus, assegurant que «sempre que hi ha hagut relació entre el club i la Cambra, després l’equip ha fet una molt bona actuació»