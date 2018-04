Ja et pots inscriure a la Cursa de la Dona de Reus 2018

Els beneficis es continuaran destinant a la lluita contra el càncer

Actualitzada 06/04/2018 a les 11:07

La Cursa de la Dona de Reus torna, el proper diumenge 6 de maig, amb l’objectiu de superar el rècord de participants de l’anterior edició, quan més de 1.650 persones van decidir prendre part d’aquest esdeveniment. La cursa mantindrà el mateix circuit que el darrer any amb la sortida i l’arribada a la plaça de la Llibertat de Reus amb un recorregut de 4,4 quilòmetres. L’organització preveu una cursa preliminar per als més petits i animació a la mateixa plaça i en diversos punts del circuit. Les inscripcions estan obertes a partir d’aquest divendres, 6 d’abril, a través del web www.cursadonareus.cat Aquesta 6a edició de la cursa continua mantenint el seu caire solidari, ja que els diners es destinaran a la lluita contra el càncer. El benefici de la recaptació es destinarà a la Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA) i el grup de recerca en oncologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, un projecte que vetlla per la millora de la salut de la dona i que a la vegada fomenta la pràctica de l'activitat física entre les dones. FUNCA habilitarà un espai informatiu a la Plaça Llibertat el mateix dia de la cursa.Els interessats en inscriure’s a la cursa ja ho poden fer a través del web www.cursadonareus.cat . La inscripció no ha variat el preu i dóna dret a la participació, dorsal personalitzat, samarreta tècnica, avituallament a la meitat de la cursa i a l'arribada, sorteig de material per a totes les participants, assegurança d'accidents, cronometratge amb xip, premis a les guanyadores, animació de la cursa i diploma en línia amb temps de cursa.La recollida de dorsals es realitzarà en un espai al Centre Comercial Carrefour on es rebrà la bossa de la corredora i el dorsal durant el matí i la tarda de divendres 4 i dissabte 5 de maig. La recollida també es podrà fer a la mateixa Plaça de la Llibertat el diumenge 6 de maig a partir de les 9 del matí.Les categories previstes són individual (sènior, júnior, veteranes i màster) i en equip (màxim de 2): mare-filla i amigues. També s'ha organitzat una cursa infantil a les 10:30h. Hi podran participar nens i nenes de 4 fins a 12 anys. Les inscripcions són gratuïtes i el recorregut serà de 500 metres.