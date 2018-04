Han registrat un pis al carrer O'Donnell per un possible delicte contra el patrimoni

Actualitzada 05/04/2018 a les 13:19

A primera hora del matí d'aquest dijous, 5 d'abril, diverses unitats dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han realitzat una entrada en un pis situat al número 26 del carrer O'Donnell de Reus. Es tracta d'una operació conjunta dels dos cossos que s'està duent a terme paral·lelament a Lleida i que respon a un cas de possibles delictes contra el patrimoni, segons ha informat el cos de Mossos d'Esquadra. L'operació està liderada per la Guàrdia Civil d'Osca i els Mossos d'Esquadra de Lleida.La investigació, liderada per la Guàrdia Civil, encara resta oberta i, per tant, se n'ha decretat el secret de sumari. Els dos cossos s'han presentat al domicili amb diverses furgonetes per endur-se material per a la investigació.