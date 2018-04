La Unió de Botiguers de Reus crea un distintiu per als establiments que accepten gossos

Uns 90 negocis ja permeten l'entrada a les mascotes

Actualitzada 05/04/2018 a les 15:09

La Unió de Botiguers de Reus (UBR) ha creat un distintiu per assenyalar els establiments associats on són benvinguts els gossos. Tot i que, actualment ja hi ha botigues que els accepten.Properament, aquest distintiu ja es podrà veure als comerços de la ciutat per tal d'informar de l'acceptació de mascotes dintre de les botigues. De moment, ja hi ha uns 90 establiments que permeten l'entrada de gossos.Des de la web de la Unió de Botiguers de Reus, també es podrà consultar les botigues que ho permeten. Allí també inclouren tota una sèrie de recomanacions per als propietaris:- Porta el teu pelut sempre lligat.- Si el teu pelut ha de portar morrió per motiu de raça, caràcter…, pensa sempre en posar-li.- Si el teu pelut té problemes de conducta (pors, nervis, agressivitat…) valora-ho abans portar-lo a una botiga ja que ho passarà malament i tu també.- Si tens un pelut molt gran, pensa que hi ha botigues petites on serà difícil l’entrada tot i que estigui admès.- Respecta sempre a la resta de clients. Pensa que hi ha persones/nens, que tenen por dels gossos. La frase “no fa res”, no serveix, sigues conseqüent.- Recorda que, tot i que aquestes botigues admetin l’entrada del teu pelut, sempre estarà subjecta a la decisió de l’encarregat o propietari de l’establiment si considera que, per algun motiu de pes, t’ha de recomanar que no entris amb ell.- Si entres en alguna d’aquestes botigues, i per algun motiu no justificat et conviden a sortir, abandona l’establiment tranquil·lament i contacta amb nosaltres via mail o WhatsApp per explicar-nos el cas.