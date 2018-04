La 22a edició del Trapezi de Reus tindrà una programació internacional

David Dimitri és el cap de cartell d'un programa amb 30 companyies i més de 100 representacions

Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, torna a Reus en la seva edició més internacional. Un total de 30 companyies, de les quals 9 són internacionals, actuaran en els quatre dies que durarà el festival, del 10 al 13 de maig, i que portarà a la ciutat més de 100 representacions en carrers, places i teatres. El famós pallasso i mim David Dimitri serà el cap de cartell internacional, amb la proposta de gran format L'homme cirque, en una estrena catalana i estatal. A part de l'increment de la programació internacional, en aquesta 22a edició del Trapezi es reforça també la coproducció d'espectacles i el vessant professional de la fira. L'Ajuntament també ha fet equilibris per aconseguir més finançament per al festival. Després d'anys d'estancament, el pressupost d'enguany ha incrementat en més de 50.000 d'euros respecte l'anterior -un total de 430.500 euros. Hi ha més taquillatge i s'esperen majors ingressos.Més localitats, mantenint preus, a excepció de la carpa instal·lada a la plaça Anton Borrell -15 euros la localitat. El circ de vela retorna al festival per rebre David Dimitri, un dels plats fots del programa d'aquesta 22a edició del Trapezi. L'espectable, que combina acrobàcia, música i dansa, es podrà veure en diverses representacions al llarg de la fira i també ha estat escollit per ser l'espectacle de cloenda d'enguany.Des de les atrevides acrobàcies, inclòs l'home bala, de Dimitri, passant per les composicions amb paques de palla dels catalans Amer i Àfrica, amb Envà, al trapezi basculant dels Avital-Jochen. L'actuació d'aquesta parella alemanya serà un dels números inclosos en el Cabaret, un dels formats més emblemàtics de la Fira, que servirà per inaugurar el festival -el dijous 10 de maig- i es podrà veure cada nit al Mercadal.De la trentena de companyies assistents al festival, la majoria són de Catalunya, si bé enguany hi ha major presència internacional. A part de Dimitri, de Suïssa també es podrà veure Trait pour Trait, la proposta de Cirque Au Carré. Encara dins de la programació internacional, s'hi inclou la companyia belga D'Irque & Fien, un duet creatiu que presentaran Sol bémol, un espectacle poètic que es podrà veure al Teatre Fortuny. Per altra banda, de França hi ha programades fins a quatre companyies.La Compagnie Les Mains, Les Pieds et la Tete Aussi (M.P.T.A) presentaran al Bartrina Santa Madera; la Cie H.M.G mostrarà l'espectacle de petit format 3D; la Compagnie Daraomaï presentaran TiraVol, una acrobàcia inèdita a la frontera entre la perxa xinesa i l'acro-dansa; i Joel Martí & Pablo Molina, catalans però amb seu a França, estrenaran un extracte de la producció Random. L'italià Lorenzo Mastopietro amb Pas de musique, on barreja que humor i malabars tancarà la programació internacional.El número de Lorenzo Mastopietro també s'emmarca en el show del Cabaret a la plaça del Mercadal. En aquesta edició el Trapezi presenta diverses propostes de gran format que tindran com a objectiu deixar el públic amb la boca oberta. Entre elles, en destaquen el Cabaret, L'homme cirque, de David Dimitri, i també la proposta dels catalans Mumusic circus, Flou Papagayo, un muntatge que es podrà veure a la plaça de la Llibertat, on s'hi muntarà una grada per aproximadament unes 1.000 persones.Al Trapezi hi predominen les companyies de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol. De les propostes de Catalunya, a més de Mumusic Circus, en destaca Gregaris, una coproducció de la Fira Trapezi i la cia. Soon. Aquest espectacle de bàscula, perxa xinesa i acrobàcia, adreçat a tots els públics, es podrà veure a la plaça de la Patacada.A més, aquest, any, es podran veure espectacles de les companyies catalanes: Amer i Àfrica, CAM, Cirk’Crash, Slow Olou, Cia(3), Julia Farrero, Leti&Fer, Los Barlou, Los Herrerita, Mortelo & Manzani, Passabarret i Balkan Paradise Orchestra. De la resta de l'estat espanyol, arriben les companyies Ganso & Cía, Brunette Bros, Teatro Sobre Ruedas, La Güasa Circo Teatro, i el Covador, un espai de mostra de les darreres creacions de les escoles de circ Rogelio Rivel (Barcelona) i Carampa (Madrid).Trapezi segueix apostant per ser la cita anual de professionals del circ a Catalunya i habilita una àrea professional. Aquest espai concebut per proporcionar una zona de negoci, impulsant la creació, la producció i la distribució d'espectacles s'ha desplaçat enguany a Cal Massó. El director artístic de Fira Trapezi, Leandro Mendoza, destacava aquest dijous, durant la presentació del festival, el bon moment que viu el circ a Catalunya.