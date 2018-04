Enaire cobrirà tres places de controladors a la torre de l'Aeroport de Reus

L’ens depenent de Foment manté que la mesura augmentarà la plantilla fins als 9 treballadors i UGT apunta que únicament s’estan ocupant llocs vacants

Actualitzada 04/04/2018 a les 21:56

Volar sense l’ajuda de personal

Un total de tres controladors aeris s’incorporaran a la torre de l’Aeroport de Reus en els propers dies en el marc de les convocatòries obertes per Enaire sobre els exercicis 2016 i 2017. Formen part de les 236 places generades al llarg dels darrers dos anys i a què caldria afegir ara 134 més de vinculades al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat.En concret, tal com detallen fonts d’Enaire al Diari Més, dos dels nous controladors arriben a Reus per donar cobertura a dos llocs que van quedar vacants un cop finalitzat el concurs de trasllats 2016, i que fins ara es trobaven ocupats en comissió de serveis. D’aquests, un va començar l’habilitació –un període de presa de contacte, ja amb contracte vigent, que precedeix la feina de manera autònoma com a treballadors ordinaris– el 24 d’abril del 2017 i l’altre, el 18 de desembre de l’any passat. El tercer controlador, apunten les mateixes fonts, respon al concurs de trasllats del 2017. Des de l’ens depenent de Foment sostenen que el moviment de personal «incrementarà la plantilla de controladors de Reus», que avui compta amb 8 treballadors, «i n’hi haurà un total de 9». A UGT precisen que les tres incorporacions taparan dos trasllats i la situació d’un controlador fora de freqüència i que, per tant, l’equip continuarà amb vuit persones «i no augmentarà». Valoren, en qualsevol vas, que «nou controladors no serien suficients ni per crear un altre torn ni per donar lloc a un torn de guàrdia, de forma que seguiríem tal com fins ara». I recorden que «el que necessita Reus és equiparar-se a altres aeroports de l’Estat que registren menys trànsit i que tenen 10 controladors». Citen els exemples de «Pamplona, Melilla o Santander».Des del mateix sindicat recorden que «continuem sense poder atendre vols de trasplantaments i fent que els controladors de Reus pateixin estrès per saber que incidències a la seva salut poden provocar el tancament de l’Aeroport de Reus». El col·lectiu reclama des d’anys enrere, de fet, la incorporació d’«almenys dos controladors més fins a fer-ne 10, perquè això ens permetria treballar amb normalitat».El que també contempla el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat és inversió en «actuacions per la renovació tecnològica dels sistemes de navegació aèria i posada en servei d’ajudes a la navegació a Reus, Palència i San Sebastià». Aquest punt tindria a veure amb la previsió, la qual va avançar aquest mitjà, amb què treballa el Ministeri de Foment per possibilitar volar a l’Aeroport de Reus sense controlador. I és que el desplegament del Reial Decret 703/2016 permetrà aeroports de l’Estat que no disposen d’horari operatiu 24 hores rebre vols d’assistència mèdica urgent i de trasllat d’òrgans sense el suport de la torre de control.En aquest sentit, des d’UGT expliquen que «per política empresarial d’Enaire, els equips s’han de canviar cada 10 anys i aquí n’hi ha que en porten més de 20». I concreten que «durant el 2017 s’ha substituït un DVO/DME, que és l’equip que serveix per guiar les aeronaus en ruta o aproximació a l’aeroport, però encara no s’ha instal·lat definitivament. Així que part dels diners aniran aquí». D’altra banda, «es diu des de fa anys que es col·locarà un ATIS, sistema que aporta dades principalment meteorològiques sobre l’aeroport i que és el que s’empraria per als vols ambulància sense controlador». «És molt discutible», valoren, «que pilots de vols ambulància acceptin aquest mecanisme».