El fiscal demana fins a un any i mig de presó a la tuitaire reusenca que hauria insultat i amenaçat Llarena

Se l'acusa d'un presumpte delicte d'amenaces i coaccions i un altre d'injúries greus

Actualitzada 05/04/2018 a les 10:36

La tuitarire reusenca acusada d'insultar i amenaçar al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i la seva família, s'enfronta a una pena de fins a 18 mesos de presó i una multa de més de 2.000 euros. Aquesta és la petició que li fa el fiscal per un delicte d'amenaces o alternativament de coaccions, i un delicte d'injúries greus. La tuitaire va quedar en llibertat provisional fa una setmana, després de comparèixer davant del titular del Jutjat d'Instrucció 3 de Reus. La dona es va acollir al seu dret de no declarar i el jutjat d'instrucció ha enviat la causa als jutjats penals de Reus. La vista s'ha senyalat per al mes d'octubre, segons han explicat fonts judicials.La investigació va arrencar arran una petició des de la Fiscalia Superior de Justícia perquè els Mossos d'Esquadra esbrinessin la identitat d'aquesta usuària de Twitter. L'escrit del ministeri fiscal incloïa una captura de pantalla d'una piulada de la reusenca, que ara descriu també la fiscalia provincial de Tarragona en les seves conclusions provisionals. En el tuit, la usuària insultava el jutge, indicava el lloc de feina de la dona de Llarena i afegia que «no podran anar pel carrer a partir d'ara».