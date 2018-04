El banc recupera i blinda els blocs que van ser ocupats a Joan Coromines a Reus

La immobiliària Anida, fins ara part del grup BBVA, ha trobat «en bon estat» els habitatges, buits i que s’han «netejat i assegurat»

Actualitzada 04/04/2018 a les 21:13

El futur resta encara per definir

Els blocs d’habitatges del carrer Joan Coromines que, l’estiu del 2017, van ser ocupats de manera il·legal per una vintena de famílies, han passat a mans d’Anida, immobiliària vinculada al BBVA i de la qual el grup financer està enllestint ara la venda. El tràmit, consumat el passat 31 de gener, l’ha ordenat un jutge després que la promotora que va aixecar els edificis a Horts de Miró hagués fet anteriorment fallida. La seva materialització pendent havia generat, l’any passat i al moment de l’entrada irregular d’aquestes famílies a almenys 17 pisos dels números 4 i 6 de la promoció, una situació complicada. Fonts del BBVA concretaven ahir al Diari Més que, en haver pres possessió dels immobles un cop buits, l’entitat no ha arribat mai a presentar denúncia contra els ocupes. També que la immobiliària els ha blindat amb nous panys, precintes, alarmes a cada habitatge i altres sistemes de seguretat «que eviten l’entrada de les persones» per estalviar-se que un cas similar pugui tornar-se a donar. Els qui els habitaven irregularment van abandonar els edificis un mes abans del canvi de mans.Les mateixes fonts precisen que, al moment de procedir a revisar els pisos, «la majoria» d’aquests «es trobaven en bon estat» i no s’hi van detectar desperfectes. I que la immobiliària «no hi ha hagut de fer cap intervenció» més enllà del fet que «s’han netejat i assegurat totalment». La sortida de la darrera família del bloc va posar fi a la presència contínua d’una patrulla de la Guàrdia Urbana, que va vigilar les 24 hores i durant aproximadament sis mesos la promoció. Com a mínim una part dels ocupes van rebre atenció de Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus. Ho van fer «a través del mateix circuit que entrarien altres famílies en iguals circumstàncies, sempre tenint en compte que s’ha d’estudiar cas per cas, mirant les particularitats de cadascun d’ells per actuar de la manera més convenient», ta com explicava en aquell moment la regidora de Benestar, Montserrat Vilella. I després que el mateix Ajuntament emetés un comunicat on «únicament pot fer informes de vulnerabilitat a la ciutadania empadronada aquí» i que els ocupes «haurien de sol·licitar-los a l’Ajuntament del municipi on estan empadronats, que en cap cas és Reus». Va ser en adreçar-se algunes de les famílies a Serveis Socials que «vam veure que hi havia alguns casos del municipi i de la zona». Fonts municipals consultades han declinat, per una «qüestió de protecció de dades», precisar l’atenció que aquests ocupes van rebre i els termes en què aquesta va poder resoldre les seves circumstàncies.Des del BBVA afegien ahir que el futur més immediat dels habitatges de propietat d’Anida al carrer Joan Coromines «encara no s’ha definit». I aclarien que els blocs no formen part del paquet que la immobiliària va posar recentment a la venda arreu de l’Estat i que «amb ells no s’està fent cap moviment encara perquè l’expedient és molt recent i probablement s’estigui tancat encara». Al moment d’intervenir en l’ocupació il·legal, agents de la Guàrdia Urbana i treballadors de les empreses subministradores van procedir, en successives ocasions, a tallar l’aigua i la llum als habitatges.