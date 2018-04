Dos bombers investigats per delicte d'odi estan citats a declarar divendres

Un d’ells no es podrà presentar davant de la magistrada que porta el cas pels fets posteriors a l’1 d’octubre, i la seva vista ja ha estat ajornada

La magistrada del jutjat d’instrucció número 2 de Reus, que instrueix el cas pels fets transcorreguts després del dia 1 d’octubre, ha citat a declarar per aquest divendres dos dels bombers investigats. La jutgessa els acusa d’un possible delicte d’odi i de malversació de fons públics per haver acudit a la manifestació del 3 d’octubre davant l’Hotel Gaudí amb el casc i la jaqueta oficials del cos.Un dels dos bombers citats, segons han explicat fonts del col·lectiu d’advocats voluntaris que porten la defensa dels investigats, no podrà acudir a la citació judicial, que ja ha estat ajornada. Així i tot, no s’ha volgut fer pública la nova data. L’altre membre del cos sí que es personarà davant la jutgessa i «segurament sí que declararà».El col·lectiu Bombers per la República ha convocat una concentració en suport davant dels jutjats pel mateix dia de la citació a partir de les 9:30h, quan està previst que declari l’investigat.Aquest serà el quart bomber que acudirà a la citació de la magistrada. A més d’aquests, hi ha quatre persones més que hauran de declarar pròximament.